Киев, 4 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский приблизил себя к досрочным выборам, а не ко второму сроку. Об этом рассказал политолог и экономист Тарас Загородний.

Эксперт уверен, что надежды Зеленского на второй президентский срок не оправдаются. Недавний указ о блокировке оппозиционных телеканалов является опрометчивым решением, отметил политолог. По его мнению, такой шаг приведет к весьма печальным последствиям для главы государства. Экономист предположил, что блокировка СМИ может оказаться временной, поскольку решение не является юридически «чистым».

Президент Украины рискует потерять власть, рассуждает Загородний. Аналитик не исключил, что Россия вступится за владельца телеканалов депутата Рады Виктора Медведчука.

Политический эксперт Анатолий Вассерман ранее заявил, что необходимо присоединить регионы современной Украины к РФ. Эрудит призвал жителей Незалежной вспомнить о своих русских корнях.