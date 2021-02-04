Татьяна Морозова надела вместо бюстгальтера холодец

Москва, 4 февраля. Участница Comedy Woman, актриса и комик Татьяна Морозова выложила в Instagram удивительную фотографию. «Простая русская баба» предстала в неожиданном амплуа. Вместо бюстгальтера она «надела» холодец. Популярный продукт питания уютно расположился на груди Морозовой. Актриса украсила белье петрушкой и мандаринами.

«Если мужья и накрывают стол, то только так. Что у вас на ужин?» — написала она под фотографией.

Супруг артистки — бизнесмен Павел Титоров. Пара состоит в законном браке уже 11 лет. У них двое детей, семилетняя дочь София и двухлетний сын Федор. Когда родился мальчик, Татьяна задумалась о переезде в другую страну. По словам актрисы, такое решение она приняла для того, чтобы дети смогли вдоволь насладиться морем, свежим воздухом и солнцем.

«Все началось с того, что десять лет назад мы решили жить у моря. Все последующие годы вынашивали план, как же воплотить в реальность нашу идею. С появлением в жизни детей ничего не изменилось. Просто мы стали думать не только о себе, но и о них. Наши мысли удалились от прибрежной полосы в сторону гор. Одним словом, мы решили переехать», — рассказывала ранее 37-летняя Татьяна Морозова.

Семья артистки тогда отправилась на отдых, но позднее Морозовы все же вернулись.

Напомним, актриса и бизнесмен поженились в 2009 году и спустя четыре года у них родилась дочь Соня.