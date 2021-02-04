Стоянов рассказал, сколько стоил один выпуск «Городка»

Москва, 4 февраля. Популярный российский комик Юрий Стоянов вспомнил середину 90-х. Он отметил, что это время было для него самым веселым. Его супруга тогда отвечала за рекламу и продвижение «Городка» и возила наличные деньги из столицы в Санкт-Петербург, — пишет Teleprogramma.pro.

«Жена складывала наличность в голенища сапог. По-моему, один выпуск программы обходился в 25 тысяч долларов. Большая часть шла на производство «Городка» и гонорары сотрудникам нашей команды. И нам с Ильей что-то перепадало, конечно», — вспоминает популярный ведущий в интервью «АиФ».

Артист рассказал, как однажды Елена Стоянова, поднимаясь по трапу самолета, выронила из голенища пачку в десять тысяч долларов. Но мир, как известно, не без добрых людей, и ей сразу же вернули деньги.

«Супруге постучали сзади по плечу и сказали, что у нее «кое-что выпало», — вспомнил артист.

Передача «Городок» просуществовала почти 20 лет (1993–2012). Ее бессменными ведущими были Юрий Стоянов и Илья Олейников.

Название для проекта придумал Стоянов. Он служил в Большом драматическом театре и увидел там постановку «Наш городок» Торнтона Уайлдера. Сначала планировалось название «Городок N», но позднее было сокращено до «Городка».

Первые выпуски «Городка» представляли собой экранизацию анекдотов, их участниками были сотрудники студии «Новоком» и театральный актер Владимир Козлов. Затем к созданию юмористического шоу подключились профессиональные сценаристы Александр Жуков, Виталий Млынчик, Леонид Песок, Михаил Пушнов, Олег Бойков, Юрий Володарский и Сергей Петровский. За музыкальным оформлением следил коллега Юрия Стоянова из БДТ, композитор Владимир Горбенко.

В прошлом году Юрий завел собственный канал на Youtube «чисто поржать». Там он размещает актуальные юмористические скетчи.