Томич ударил соседа топором в ответ на замечание

Томск, 4 февраля. Уголовное дело в отношении томича, который ударил соседа топором из-за замечания по поводу ночного шума в квартире, направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе следствия выяснилось, что в декабре 2020 года 49-летний обвиняемый услышал в свой адрес замечание от соседа, после чего замахнулся на него топором, угрожая убийством. Затем этим же орудием убийства нанес потерпевшему рубленую рану стопы. Проведенная судебно-медицинская экспертиза квалифицировала ранение легкой степени тяжести.

Томич обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ — угроза убийством, а также п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью. Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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