Москва, 4 февраля. России нужно присоединить к своей территории не только Донбасс, но и все регионы, образующие современную Украину, чтобы она стала полноценной страной. Об этом заявил публицист и политолог Анатолий Вассерман.

В конце января столицу Донецкой Народной Республики посетила главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Тогда она сообщила, что «люди Донбасса хотят быть русскими, мы должны обеспечить им эту возможность». Комментируя заявление Симоньян в эфире телеканала «Царьград», Вассерман добавил, что «нам нужна вся страна».

«В том числе и та ее часть, которая сейчас называется Украина. В том числе и та часть русского народа, которая сейчас называется украинцами», — подчеркнул он.

Публицист отметил, что «давным-давно не просто известно, но доказано», что «украинцы есть неотъемлемая часть русского народа». Чтобы Украина смогла присоединиться к России, ее жителям достаточно просто вспомнить о своих русских корнях.

«Соответственно, я полагаю, что рано или поздно не только Донбасс, но и вся Украина, за вычетом, быть может, Галичины, станет несомненно и полностью русской», — подытожил Вассерман.

После госпереворота в 2014 году Украина лишилась Крыма, жители которого проголосовали на референдуме за воссоединение с РФ, а в Донбассе началась гражданская война. Киев взял курс на полное искоренение всего, что связано с российской историей. В частности, с 16 января на Украине начал действовать очередной запрет на использование русского языка. Работники сферы обслуживания, включая интернет-магазины, обязаны общаться с клиентами и посетителями только на украинском.

Новый запрет вызвал массу критики не только за пределами страны, но и среди самих украинцев. В частности, журналист Дмитрий Гордон, известный своими антироссийскими настроениями, заявил, что насильственная украинизация приведет к тому, что от нынешней территории страны останутся лишь лоскуты.