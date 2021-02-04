Пенсионный фонд РФ напомнил российским бизнесменам о возможных штрафах 

Москва, 4 февраля. Пенсионный фонд РФ напомнил россиянам, что в срок до 1 марта 2021 года в стране должны быть выполнены обязательства, касающиеся страхового стажа всех граждан.

Как сообщает пресс-служба отделения ПФР по Москве и Московской области, согласно российскому законодательству, страхователь ежегодно не позднее 1 марта должен предоставить о каждом своем работнике сведения о страховом стаже. Сейчас собираются сведения за 2020 год.

«Если численность работников превышает 25 человек, сведения представляются в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью», — уточнили в ПФР.

Согласно внесенным в прошлом году поправкам, в отчетности о медиках, работавших с пациентами с COVID-19 с 1 января по 30 сентября 2020 года, предусмотрено указание кода «Вирус».

Если страховщик опоздает с предоставлением отчета, его ждут финансовые санкции: штраф в размере 500 рублей за каждого неподанного застрахованного сотрудника.

Ранее финансовый аналитик сообщил, что работающие россияне смогут в среднем получить прибавку к пенсии в 1 тыс. рублей, если законопроект о возвращения индексации будет принят. Однако конкретная сумма прибавки будет зависеть от выбранного итогового варианта выплат и графика введения индексации. В случае положительного решения по перерасчету, индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится, по мнению эксперта, не ранее лета 2021 года.