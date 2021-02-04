Стилист Васильев раскрыл секрет, как при помощи одежды «сбросить» до 20 кг

Москва, 4 февраля. Историк моды Александр Васильев дал российским женщинам дельный совет, как при помощи одежды зрительно уменьшить свои формы.

Стилисты «Модного приговора» продемонстрировали комплект одежды на героине проекта, вес которой недавно перевалил за 100 кг. Ведущая программы Эвелина Хромченко не сдержала эмоций, подчеркнув, что девушка стала выглядеть, как будто сбросила не менее 20 кг.

Александр Васильев объяснил феномен наряда, который так хорошо откорректировал фигуру героини шоу. Самое главное: одежда была подобрана по размеру, поэтому никакие «стягивающие» элементы не выпячивали ненужные рельефы. Важную роль сыграла шуба-чебурашка, которая была темнее худи под ней. Шубка из искусственного меха надета нараспашку, что позволило «сузить» фигуру благодаря прямым линиям.

«Самое главное в этом образе — это две вертикальные линии, которые создаются благодаря этим прямым полам. Половина фигуры уменьшилась! Стройность нашей героини целиком и полностью зависела от этого очень простого, доступного всем корпулентным женщинам элемента», — отметил Васильев.

Ранее в беседе с ФАН звездный стилист Влад Лисовец рассказал, какие прически будут актуальны в 2021 году. По его словам, в моду возвращаются 70-е и 80-е. Но тут важно подобрать соответствующую одежду, чтобы с ретро-прической не «превратиться в пожилую женщину».

По мнению звездного стилиста, необязательно сочетать одежду и прическу из одной эпохи. Можно экспериментировать с комбинированием составляющих образов разных лет, ориентируясь при этом на современные тренды. Эксперт сообщил, что сегодня в моде челки и волнистые не очень длинные волосы. Актуальны и короткие челки, прически с прямым пробором. Остается свежим и тренд на цветные пряди. Но это должны быть нейтральные, нежные цвета, например бледно-розовый, бледно-голубой, сиреневый. Стилист советует не сочетать такие прически с классическим платьем, а отдать предпочтение футболке и джинсам.