Экономист рассказал, на сколько вырастут пенсии работающих россиян после индексации

Москва, 4 февраля. Работающие россияне смогут в среднем получить прибавку к пенсии в 1 тыс. рублей, если законопроект о возвращения индексации будет принят. Об этом заявил руководитель информационно-аналитического центра «ТелеТрейд» Сергей Лысаков.

«Конкретная сумма прибавки все же будет зависеть от выбранного итогового варианта выплат и графика введения индексации», — заявил эксперт в беседе с порталом Life.

По мнению Лысакова, в среднем работающие пенсионеры могут рассчитывать на дополнительную выплату в 1 тыс. рублей в месяц. Однако индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится, по его мнению, «не ранее лета».

Решение о прекращении индексации пенсии работающим россиянам было принято в январе 2016 года для уменьшения дефицита ПФР. Неоднократно парламентарии поднимали вопрос о возобновлении перерасчета. В начале января президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить к 1 февраля предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам. Доклад в срок был направлен в администрацию главы государства, но подробностей не приводится.

Ранее зампредседателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН уточнил, что за минувшие пять лет «работающим пенсионерам государство недоплатило по 179 тысяч 376 рублей».

По его мнению, индексация принесет работающему пенсионеру в среднем 2,5 тыс. рублей доплаты.