Гном Гномыч показал ужасы домашних тренировок 

Москва, 4 февраля. Старший наследник олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша продемонстрировал поклонникам свои тренировки вместе с тренером по растяжке. Шокированные подписчики Гном Гномыча посочувствовали мальчику, стойко переносящему ужасы спортподготовки.

Саше недавно исполнилось восемь лет. Мальчик пошел по стопам отца и большую часть времени отдает спортивным тренировкам, стремясь обойти титулованного папу по наградам в фигурном катании. Мама завела ему микроблог в Instagram, в котором Гном Гномыч делится фотографиями и видео. На этот раз поклонники звездной семьи увидели, как мальчик занимается хореографией.

«Растяжка с моим хореографом Галиной̆», — подписал Саша видео.

На записи юный Плющенко показал идеальную растяжку. Тренер помогает ему вытянуть ногу, чтобы носом мальчик коснулся коленом. Саша стойко переносит боль: немного краснеет, но мужественно молчит.

Фолловеры в комментариях отметили целеустремленность школьника. Большинство из них подчеркнули, что ни за что бы не смогли вынести подобные тренировки.

«У меня сердце сжалось. Ты большой молодец. Представляю, как это сложно», — сочувствует Саше пользователь под ником alise_sergeevna.

«Боже мой! Какой он трудяга, этот мальчик просто трудяга! Так интересно следить за его успехом», — добавила elena.korotkova.703.

«Вот это да! Как я завидую твоей растяжке! Сашенька вырастет настоящим мужчиной — сдержанным и целеустремленным!» — считает help_bykova_vika.

Ранее в соцсети появилось видео, на котором Гном Гномыч обсуждает с мамой гонорары за выступления в ледовых шоу. Рудковская предложила сыну взять оплату игрушками, но тот был категоричен: только настоящими долларами, на которые он собирается купить себе Gelandewagen.

Рудковская уточнила, бывают ли ненастоящие доллары. На что Гном Гномыч ответил, что валюта может быть игрушечной, однако он однозначно способен отличить фальшивые деньги.