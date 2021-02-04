В Раде назвали главную цель импичмента Зеленского 

Киев, 4 февраля. Попытка запустить процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского является ответом на нарушения конституции, заявил депутат Верховной Рады, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

В интервью «Известиям» политик назвал указ Зеленского о блокировке украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и введении санкций против их владельца, депутата Рады Тараса Козака незаконным. Как объяснил Медведчук, по украинскому законодательству, подобные ограничения могут применяться только в отношении иностранных граждан и иностранных компаний.

«Президент осуществляет незаконную деятельность, нарушает все принципы государственного управления и пошел по пути установления диктатуры и узурпации власти», — заявил Медведчук.

Причиной подобного шага, по словам политика, является катастрофическое падение рейтинга самого Зеленского и его партии «Слуга народа». Это произошло, в том числе, из-за того, что на запрещенных им каналах демонстрировалась «социальная и экономическая ситуация в стране, которая является не просто кризисной, а катастрофической».

Говоря о возможном запуске процедуры импичмента, Медведчук подчеркнул, что решения президента и близких ему политиков должны судить граждане Украины.

«У нас есть достаточно доказательств того, что сегодня его управление страной сочетается с такими действиями, которые направлены на установление диктатуры, узурпации власти. Есть конкретные нарушения конституции, действующего законодательства. Мы хотим показать людям, что он уже наработал на столько, на сколько к нему может быть применена процедура импичмента», — уточнил парламентарий.

Ранее украинский политик Алексей Журавко в беседе с ФАН выразил мнение, что у оппозиции на сегодняшний день не получится добиться импичмента президента, «поскольку отстранение Зеленского от власти невыгодно США». При этом он уверен, что глава государства «пойдет дальше» и обернет закрытие информационных ресурсов в свою пользу, «чтобы и дальше нагнетать враждебность к России, а также милитаризировать украинское общество по отношению к Донбассу».