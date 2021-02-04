Американцы с приходом Байдена к власти начали массово скупать оружие

Опасаясь принятия демократами анти-оружейных законов, американцы сметают оружие в магазинах с молниеносной быстротой.

Недавно опубликованные данные проверки ФБР за январь показали, что американцы скупают оружие «стремительными темпами», передает The Epoch Times.

«Это, несомненно, связано с планами президента Джо Байдена по атаке на отрасль огнестрельного оружия путем отмены и переписывания нормативных актов и административных мер, направленных на производство огнестрельного оружия», — говорится в заявлении Марка Оливии, директора по связям с общественностью Национального фонда стрелкового спорта.

По данным Национальной оперативной проверки криминального прошлого (NCIS) ФБР, в январе было проведено 4,3 млн проверок огнестрельного оружия. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, и он больше чем на 300 тыс. по сравнению с декабрем 2020 года.

Оливия назвал эти цифры потрясающими, подчеркнув, что покупкой оружия в таких количествах американцы выступают в поддержку Второй поправки к Конституции США, дающую им право на самозащиту.

«Новый год «определенно начался с «взрывного роста» продаж из-за суматохи вокруг утверждения и инаугурации Байдена в качестве нового президента США», — говорится в заявлении главного экономиста Small Arms Analytics Юргена Брауэра.

Он добавил, что рост на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не был беспрецедентным. Еще более высокий рост, чуть более 100%, наблюдался в январе 2013 года, когда начался второй президентский срок Барака Обамы.

Группа по контролю за огнестрельным оружием Everytown for Gun Safety считает, что продолжающееся увеличение числа проверок подчеркивает необходимость для Конгресса и Байдена ввести ограничения на оружие.

«По мере того, как страна переживает многочисленные кризисы, оружейная промышленность получила прибыль от рекордных продаж, которые сделали американцев менее безопасными», — говорится в заявлении Ника Суплины, управляющего директора по правовым вопросам и политики группы.

Суплина считает, что без быстрых изменений на законодательном уровне «эпидемия насилия» в штатах «может стать еще более смертоносной».

Вторая поправка к Конституции США, вступившая в силу 15 декабря 1791 года, гарантирует американцам право на хранение и ношения оружия. В 2008 и 2010 годах Верховный суд США вынес два исторических решения, касающихся этой поправки. Уточнялось, что владеть оружием могут граждане независимо от службы в армии и могут его использовать для самообороны дома. Правительствам штатов и местных администраций было запрещено превышать пределы запретов, установленных федеральным правительством.