Канада объявила террористами участников беспорядков в Капитолии США

Правительство Канады объявило сообщество Proud Boys («Гордые парни») террористической организацией, посчитав, что они сыграли решающую роль в восстании у Капитолия США 6 января, а также выступали против сторонников движения Black Lives Matter.

Как сообщает телеканал FoxNews, Proud Boys привлекли к себе внимание после того, как выступили в поддержку теперь уже бывшего президента США Дональда Трампа и стали главным агитатором во время протестов и бунта в Капитолии 6 января. Канада стала первой страной, признавшей их террористической организацией.

Сам Трамп еще во время предвыборной гонки в сентябре в ходе дебатов призвал Proud Boys «отойти и стоять в стороне».

Представители канадских властей сообщили журналистам, что они отслеживали и собирали доказательства об участии членов Proud Boys в восстании на Капитолийском холме. По их словам, они получили некоторую информацию, которая помогла принять решение о приравнивании их к террористам.

«Их намерения и эскалация к насилию с их стороны стали совершенно ясными», — заявил министр общественной безопасности Билл Блэр.

На вопрос, последуют ли США за Канадой и объявят ли Proud Boys террористической организацией, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила, что в Соединенных Штатах проводится проверка на экстремизм. Решение будет принято по ее результатам.

Включение сообщества в список террористических организаций в Канаде означает, что у них могут быть конфискованы активы, а уголовное наказание в случае проступка будет более суровым. Но появление организации в этом списке не значит, что им будет предъявлено какое-либо обвинение уже сейчас. Перечисление денег организации или покупка принадлежностей Proud Boys также будет преступлением.

«Группа регулярно посещает протесты Black Lives Matter (BLM) в качестве контрпротестующих, часто участвуя в актах насилия, направленных против сторонников BLM. 6 января 2021 года Proud Boys сыграли решающую роль в восстании у Капитолия США», — говорится в материалах брифинга канадского правительства.

Правительство называет Proud Boys неофашистской организацией с полуавтономными отделениями, расположенными в США, Канаде и по всему миру. По данным канадских властей, члены организации поддерживают женоненавистническую, исламофобскую, антисемитскую, антииммигрантскую идеологии и идеологию превосходства белой расы.

По словам Блэра, организации правого крыла вошли в число 13 добавленных к списку, включая три группы, связанные с Аль-Каидой1, четыре группы, связанные с «Исламским государством»1 (запрещенные в РФ группировки).

Комментируя действия канадских властей, Нельсон Уайзман, профессор политологии Университета Торонто, отметил, что либеральное правительство премьер-министра Джастина Трюдо пытается приписать себе достижение в нагнетании противостояния против Трампа, преобладающего в Канаде.

«Поскольку Proud Boys отождествляют с Трампом, они являются легкой мишенью. Если бы Трамп победил на выборах, я уверен, что либералы не пошли бы на «Гордых парней», — подчеркнул Уайзман.

Шестого января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, пытаясь воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В результате беспорядков в Вашингтоне погибли пять человек, включая одного полицейского. Четыре участника Proud Boys получили ножевые ранения.

Палата представителей Конгресса США 13 января вынесла экс-президенту страны импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Демократы считают Трампа виновным в беспорядках 6 января.

1 Организация запрещена на территории РФ.