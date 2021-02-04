Житель Петербурга добился права на получение двух пенсий

Санкт-Петербург, 4 февраля. Конституционный суд РФ помог инвалиду, участвовавшему в ликвидации последствий чернобыльской аварии будучи военнообязанным, получить две пенсии — по инвалидности и по старости, сообщает пресс-служба КС РФ.

В КС пожаловался житель Петербурга Алексей Подвязников. Он имел конституционное право на получение двух пенсий, однако не мог добиться их получения. После аварии на Чернобыльской АЭС, будучи призванным на военные сборы, он принимал участие в ликвидации последствий катастрофы. В 2018 году петербуржец получил инвалидность II группы в связи с заболеванием, полученным после аварии на ЧАЭС. Но Пенсионный фонд РФ отказал ему в праве получать две пенсии, ссылаясь на то, что причиной инвалидности должна быть указана только военная травма. Подвязников прошел несколько судов, но так и не смог добиться справедливости.

В КС РФ подчеркнули, что «право на одновременное получение двух пенсий отдельными категориями граждан непосредственно в Конституции РФ не закреплено и представляет собой социальную льготу». «Двойные» пенсии действительно предоставляются только тем, кто стал инвалидом вследствие военной травмы.

«Однако военнообязанные-ликвидаторы последствий чернобыльской катастрофы, как и военнослужащие, исполняли обязанности военной службы, действовали в публичных интересах, в условиях опасных для жизни. Учитывая это, законодатель распространил на них порядок пенсионного обеспечения, установленный для инвалидов вследствие военной травмы. Нормы не предполагают отказа в предоставлении заявителю двух пенсий», — подчеркивается в сообщении Конституционного суда.

Представители КС РФ отправили запросы в различные госорганы, после чего петербуржец вновь прошел медицинскую экспертизу, а формулировка причины инвалидности была изменена на «Заболевание, полученное при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей), связано с катастрофой на Чернобыльской АЭС».

«После чего право на получение одновременно двух пенсий было Подвязниковым реализовано», — резюмировали в КС РФ.

Ранее в беседе с ФАН депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что около 200 тыс. граждан РФ имеют право на получение двух пенсий одновременно: одна — страховая пенсия по старости, вторая — по инвалидности. Для назначения таких выплат должны быть соблюдены особые условия.