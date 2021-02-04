Журавко о реформе здравоохранения на Украине: Страна горит и умирает на глазах

Киев, 4 февраля. Результатом медицинской реформы Ульяны Супрун стало закрытие психдиспансеров на Украине, что привело к резкому росту преступлений вооруженных агрессивных сумасшедших, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Страшная информация поступает с Украины. Украина в прямом и переносном смысле умирает и горит на наших глазах, стремясь к каким-то непонятным реформам. Семь лет назад произошел страшный кровавый государственный переворот. Пришла Европа и Америка рулить», — написал на своей странице в Facebook политик.

Журавко констатирует, что Супрун, занимавшая должность и. о. министра здравоохранения с августа 2016 года по август 2019-го, и ее кураторы «уничтожили медицину», а вместе с ней и спецучреждения для душевнобольных.

«Сотни, а может быть и тысячи людей с психическим расстройством и неадекватностью повыпускали, но взяли типа на контроль к участковому врачу. Забыв при этом, что на Украине идет гражданская война, и про такое понятие, как синдром войны. И это не учли, все пустили на самотек», — пишет экс-депутат.

Он озвучил несколько примеров, к чему привела подобная политика. Так, в Николаевской области бывший участник гражданской войны в Донбассе «ампутировал нос, губы, и половой орган своему отцу, заминировал дом, поставил растяжки». Еще одни участник АТО «пытался взорвать мать и отца», а в Тернополе «обстреляли мальчика, который катался на санках возле школы».

Это только часть преступлений, которых, по словам Журавко, зафиксировано на Украине очень много.

Еще один страшный и показательный случай произошел 2 февраля. В Николаевской области 37-милетний мужчина пришел в гипермаркет «Эпицентр» с ножом и топором. Облив помещение бензином из канистры, он поджег ТЦ. Пытавшегося ему помешать охранника он ударил топором. Полиция задержала его при попытке бегства.

«Вот из-за такой реформы горит вся страна, умывается кровью, ненавистью, бесчеловечностью. Это и есть страшные плоды этого проклятого Майдана. В страну пришла свобода, вседозволенность. Самое страшное, что предприниматели и олигархи финансировали семь лет тому назад этот Майдан. Пирожки возили, мандаринки, чай. Только вот от этого хаоса и такой медицинской реформы страдаете вы. Горят магазины, убивают людей, насилуют, и все это делают неадекваты. А ведь вы их же своими руками и породили», — резюмировал Журавко.

Напомним, Супрун на Украине прозвали «Доктор смерть». Свое прозвище она получила за неоднозначные управленческие решения, а также нарушение целого ряда законов, возглавляя Минздрав. При этом Супрун имеет двойное гражданство (США и Украины), что противоречит закону о госслужбе. Все три года она проработала на посту и. о. главы министерства, хотя украинское законодательство разрешает исполнять обязанности министра не дольше одного месяца.