Донецк, 3 февраля. Националисты добровольческих батальонов заработали репутацию мародеров в Донбассе. Кроме того, добробаты любят обстреливать позиции противника из минометов и скрываться, подставляя украинских военных. Об этом заявил перешедший на сторону Донецкой Народной Республики военнослужащий 1-й ОТБР ВСУ Анатолий Татаренко.

«Азов», Нацгвардия и так далее, что в тех подразделениях служат бывшие менты, это подразделения не очень хорошие. Они своих же побратимов, военнослужащих с других бригад, подставляют на ровном месте. Могут приехать в ту или иную бригаду на крутых джипах с минометами, обстрелять вражеские позиции и убежать», — приводит слова Тараненко пресс-служба Народной милиции ДНР.

Военный подчеркнул, что добробаты и нацгвардейцы с самого начала гражданской войны на востоке Украины заработали репутацию мародеров.

«Они грабили и села, и города, и золото отбирали, и деньги отбирали, машины, на которых катались, а потом разбивали на позициях», — рассказал перебежчик.

Ранее ФАН сообщал, что среди украинских участников боев в Донбассе все чаще фиксируются небоевые потери. При чем причинами гибели солдат становятся их же сослуживцы. Так, в середине января «воспитательные меры» командира ВСУ привели к смерти военнослужащего. Командир роты поймал несколько солдат пьяными и в наказание отправил их «купаться» в ледяной воде. Один из них скончался от переохлаждения. Оставшимся в живых командир приказал избавиться от тела, сбросив его в речку.

Чуть ранее в течение недели в зонах ответственности оперативно-тактических группировок «Восток» и «Север» девять военнослужащих ВСУ погибли и 16 получили ранения. Основными причинами потерь стали подрывы на собственных минно-взрывных заграждениях, отравление алкоголем, внутренние разборки солдат, травмы при проведении инженерных работ на позициях и передозировка наркотиками.