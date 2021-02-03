Граждане ЦАР не видят причин для сохранения оружейного эмбарго ООН

Банги, 3 февраля. Центральноафриканцы продолжают выражать несогласие с политикой Совбеза ООН, продлившего запрет на поставки оружия в ЦАР. Граждане уверены, что подобные ограничения не способствуют наведению порядка и установлению прочного мира в республике.

Журналисты местного издания Ndjoni Sango пообщались с рядовыми жителями столицы на актуальные для страны темы. Один из опрошенных, Роланд Аристид Якосси, заявил, что эмбарго ООН против центральноафриканских вооруженных сил (FACA) является необоснованным. Запрет препятствует снабжению правительственной армии современным оружием, тогда как бандитские группировки получают необходимое снаряжение контрабандным путем.

«Я не понимаю причины сохранения этого эмбарго. Нашей армии необходимо оружие, чтобы защитить нас. Но почему жители Запада продолжают причинять нам боль? Они сохраняют эту санкцию в течение многих лет, что делает нас жертвами вооруженных групп», — завил гражданин.

Также Роланд Якосси выразил поддержку президенту страны Фостен-Арканжу Туадера, который намерен довести до победного конца спецоперацию против действующих в стране бандитов. Глава республики не обращает внимания на призывы к переговорам с экстремистами.

Как отметил советник президента Центральноафриканской Республики по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров, вооруженные силы ЦАР находятся на завершающем этапе борьбы с боевиками. Поэтому пойти на переговоры означало бы дать антиправительственным формированиям шанс перегруппироваться и продолжить нападения.

Напомним, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций продлил ограничения на поставки оружия в ЦАР, действующие с 2013 года. Несмотря на отмеченное главой МИД республики Сильви Байпо-Темон деструктивное влияние эмбарго на безопасность в стране и поддержку РФ и Китая, Совбез под давлением США, Великобритании и Франции не стал отменять бесполезный запрет.