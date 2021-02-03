Премьер-министр ЦАР поздравил армию и союзников с освобождением Боссембеле

Банги, 3 февраля. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада поздравил вооруженные силы страны (FACA) с освобождением города Боссембеле в префектуре Омбелла-М'поко от бандитов.

В обращении к войскам Нгребада призвал соотечественников продолжать наступление до полной нейтрализации радикальных исламистов, среди которых немало иностранных наемников из Чада, Камеруна и Судана, а также членов запрещенных в РФ террористических организаций ИГ1 и «Аль-Каида»1.

Армия ЦАР последовательно зачищает территории страны от «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), которая активизировалась незадолго до декабрьских выборов. Сколоченная экс-президентом страны Франсуа Бозизе для очередной попытки госпереворота группировка продолжает нападать на населенные пункты республики, атаковать колонны грузовиков и делать засады на патрули FACA и миротворцев ООН, несмотря на объявление результатов голосования.

Освобождение Боссембеле от CPC особенно важно, поскольку через город проходит трасса, соединяющая столицу страны с соседним Камеруном. По этой дороге движутся большегрузные автомобили с продуктами питания для жителей республики. Боевики не раз пытались перекрыть транспортную артерию, чтобы вызвать недостаток продовольствия в Банги и вызвать панику среди мирного населения.

Успешные действия солдат FACA, натренированных российскими инструкторами, срывают планы экстремистов. И, как отметил недавно советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров, центральноафриканская армия завершает спецоперацию по нейтрализации CPC.

1 Организация запрещена на территории РФ.