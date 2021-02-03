Железняк: Гонения и угрозы в адрес журналистов стали обыденностью на Украине

На Украине давно нет свободы слова, и угрозы в адрес журналистов стали заурядным делом. Несмотря на цензуру в СМИ, любые антироссийские шаги Киева всегда получают одобрение и финансовую поддержку США, заявил в беседе с ФАН член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Посольство США на Украине поддержало решение президента Владимира Зеленского ввести санкции в отношении нескольких украинских телеканалов, принадлежащих депутату Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. Каналы «112.Украина», «NewsOne» и ZIK прекратили свою работу на ТВ и теперь ведут трансляцию на Youtube. В Соединенных Штатах посчитали, что действия Зеленского не связаны с цензурой, а объясняются «борьбой со злонамеренной российской пропагандой».

«Вместо того, чтобы защищать демократию и свободу слова, США снова расписываются в обратном и поддерживают власти Украины, затыкающие рот СМИ, которые транслируют неудобную руководству Незалежной точку зрения. Ничего не скажешь, Вашингтон в этих вопросах — истинный образец для подражания», - прокомментировал заявление американского посольства Железняк.

По словам парламентария, незаконно закрыв украинские телеканалы, Зеленский продемонстрировал, что «не держит слово, данное гражданам во время предвыборной кампании».

«Ни о какой свободе слова на Украине давно нет и речи. Гонения и угрозы в адрес журналистов, чье мнение не совпадает с официальной точкой зрения властей Украины, было заурядным делом при правлении Петра Порошенко. Ничего не изменилось и при новом президенте Украины, несмотря на его заверения не препятствовать работе СМИ и в готовности к диалогу», — подчеркивает Железняк.

Закрытие СМИ, которые объективно рассказывают о событиях на Украине, в России и мире, показало, как киевские власти боятся правды. При этом Вашингтон называет нарушения прав граждан на доступ к информации «борьбой с российской пропагандой».

«Давно стало привычным, что любые антироссийские шаги вашингтонских марионеток в Киеве всегда получают одобрение и финансовую поддержку США. Очередное попрание прав человека на Украине должно получить оценку со стороны правозащитных международных организаций, ОБСЕ и ООН», — резюмировал депутат.

Ранее в интервью ФАН цензуру на Украине прокомментировал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Он уверен, что это «было совместным решением Зеленского и его хозяев в Вашингтоне». Главной же причиной закрытия телеканалов является катастрофическое падение рейтингов Зеленского и возглавляемой им партии «Слуга народа».