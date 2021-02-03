Управление ООН по делам беженцев просит Эфиопию открыть Тыграй для гуманитарных НПО

Аддис-Абеба, 3 февраля. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в рамках трехдневного визита в Эфиопию попросил власти упростить доступ международной гуманитарной помощи в пострадавший от боевых действий штат Тыграй.

Конфликт на северо-востоке страны между правительственными войсками и отрядами сепаратистской партии «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ) продолжался с 4 по 28 ноября прошлого года и привел к появлению более двух миллионов беженцев и внутренне перемещенных лиц. Также в помощи нуждаются 4,5 миллиона человек, проживающих в штате.

С начала боевых действий правительство в Аддис-Абебе ограничило доступ к Интернету в регионе и последовательно препятствовало доступу иностранных журналистов в Тыграй. Несмотря на формальный разгром НФОТ, о котором заявил премьер-министр страны Абий Ахмед, доступ иностранцев, в том числе и представителей международных гуманитарных организаций, в пострадавший штат затруднен.

Филиппо Гранди отмечает, что жителям Тыграя не хватает продуктов питания, непродовольственных товаров первой необходимости, медикаментов и чистой воды. 16 агентств ООН и 25 НПО запросили разрешения властей Эфиопии на оказание помощи потерпевшим. Однако проезд в регион по-прежнему ограничен. Глава Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) призывает власти страны оперативно внедрить систему, позволяющую быстро и эффективно выдавать разрешение на работу гуманитарных организаций в Тыграе.

Ранее власти Эфиопии заявили о частичном восстановлении электроснабжения в пострадавших районах проблемного штата. Восточные области Тыграя уже подключены к сети. Но восстановление линий электропередач в западной части региона продвигается медленно из-за намеренных разрушений коммуникаций отступающими отрядами НФОТ.