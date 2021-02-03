Экономист Колташов объяснил, почему Зеленский оказался хуже Порошенко

Неверная политика президента Украины Владимира Зеленского привела к провалу экономики страны, заявил директор Института нового общества, экономист Василий Колташов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Зеленский проваливается в глазах своих западных хозяев. Проблема в том, что Зеленский не может провести никаких масштабных реформ: не может передать землю в пользу американских компаний, не может протащить антикоррупционные мероприятия, которым сопротивляется вся новая украинская элита. А самое главное, что Зеленский не оправдал ожидания народа, который считал, что после прихода нового украинского президента в стране наладится жизнь. Зеленский стал таким же, как бывший президент Украины Петр Порошенко, только еще хуже, — заявил Колташов.

Колташов отметил, что экономическая ситуация на Украине в 2020 году ухудшилась и, по мнению эксперта, президент Украины несет за это полную ответственность. При этом Запад хочет, чтобы в непростых условиях нынешних реалий Украина выполняла приказы Вашингтона, а ресурсы страны направлялись на благо американского бизнеса.

«Нынешние неудачи Украины возникли из-за локдауна, который, по сути, Украине не был нужен, поскольку все антиковидные мероприятия здесь носят характер имитации», — заметил Колташов.

По данным Государственной службы статистики Украины, задолженность населения за коммунальные услуги превысила 70 млрд гривен, что стало абсолютным рекордом с момента введения национальной валюты в 1996 году. За газ украинцы задолжали около 31,5 млрд гривен, за тепло и горячую воду — 24,1 млрд, и еще 6,1 млрд — за электроэнергию. Сложившуюся ситуацию можно назвать коллапсом, поскольку реформы полностью игнорируют реальное состояние экономики страны и уровень жизни населения.