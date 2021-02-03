Депрессии и нервные срывы: парапсихолог назвала источник проблем Пугачевой со здоровьем

Москва, 3 февраля. В звездной паре Аллы Пугачевой и Максима Галкина не все гладко, но проблемы Примадонне доставляет не супруг, а потусторонние силы, уверяет известный парапсихолог Наталья Федосеенко.

Федосеенко в интервью «Собеседнику» подчеркивает, что Пугачева — самоуверенная и властолюбивая женщина.

«Алла сильная, как мужчина. Но так как она по гороскопу Овен, то не любит, когда ей тычут в лицо ее гендерной принадлежностью. Каждого, кто посмеет упрекнуть ее, Алла Борисовна уложит на лопатки», — считает парапсихолог.

Исключением является только последний супруг певицы, которому Примадонна готова простить почти все. Галкин, по словам эксперта, «нестандартная и очень терпеливая натура», и звезды указывают на то, что их союз заключен навсегда. Идиллия достигается благодаря сочетаемости характеров супругов: любящая понежиться после работы Алла и «электровеник» Максим, готовый взять на себя все обязанности по дому.

И все же без разногласий семьи не бывает. Только в звездной паре ссоры происходят не на финансовой почве, как у большинства людей.

«Супружеские разногласия происходят на бытовой почве и из-за ревности. И Алла ревнует Макса, и он ее. Кстати, хочу заметить: Галкин будет с Аллой до конца ее дней. Впрочем, брак с ней для него будет скорее всего не последним», — заявила Федосеенко.

Больше всего парапсихолога тревожит здоровье Пугачевой, которой, по словам эксперта, с каждым днем становится все тяжелее: звезду беспокоит спина и имеются проблемы с щитовидной железой. Федосеенко уверяет, что проблемы возникли не только из-за возраста.

«Рядом с Пугачевой стоит мужчина, давно ушедший в мир иной. Он тянет ниточки жизни Аллы. И его сущность подпитывается от ее энергоследа. Именно из-за этого у Пугачевой часто случаются депрессии, безосновательные нервные срывы, головные боли и мысли о смерти… Алле нужно об этом знать. Я бы посоветовала ей обратиться к специалисту, который бы разорвал ее связь с покойником», — предупреждает парапсихолог.

Пугачева развелась со своим прежним супругом Филиппом Киркоровым в 2005 году. Однако тогда уже активно ходили слухи о связи с Галкиным. В конце 2011 года после нескольких лет вместе певица узаконила отношения с пародистом. 18 сентября 2013 года при помощи суррогатного материнства у пары родились двойняшки Елизавета и Гарри Галкины.

Несмотря на то, что в 2010 году Примадонна объявила, что покидает сцену, она все равно остается общепризнанным лидером отечественного шоу-бизнеса. Ранее ФАН собрал топ-5 свежих скандалов, связанных с Аллой Пугачевой, среди которых, в частности, обвинения в предательстве.