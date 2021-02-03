Правительственный запрет на проведение демонстраций нарушает конституцию Чада

Нджамена, 3 февраля. Чадское движение Citoyen le Temps (MCT) осудило приказ Министерства общественной безопасности о запрете на проведение демонстраций, который нарушает основные права граждан страны.

«Правительство посредством этого запрета демонстрирует недобросовестность и несоблюдение законов республики, а также своих обязательств в отношении основных общественных свобод», — заявляет MCT.

Под запрет попало и мероприятие Citoyen le Temps, посвященное памяти чадских деятелей, пропавших за время правления действующего главы государства Идриса Деби и его партии «Патриотическое движение спасения» (MPS). Оно было запланировано на 4 февраля и должно было проходить в закрытом помещении, что исключало возможность нарушения общественного порядка.

В частности власти не позволили провести встречу, бросающую тень на имидж президента. MCT считает, что решение правительства нарушает конституцию страны, а именно закрепленное в статье 28 право на свободу собраний. Однако движение подчинится несправедливому запрету и проведет мероприятие в онлайн-режиме.

#Tchad : le Mouvement Citoyen le Temps réagit aux interdictions de manifestationshttps://t.co/vWQBNXVsaA — Mouvement Citoyen le Temps-Tchad (@CitoyenTemps) February 3, 2021

Ранее введенные ограничения раскритиковал лидер партии «Трансформаторы» Сюксе Масра. В своем заявлении он подчеркнул, что запрет касается лишь оппозиционеров, тогда как власти проводят свои мероприятия без затруднений. Представители фракции предлагают жителям страны не участвовать во встречах с президентом во время его предвыборных поездок по стране.

Идрис Деби, занимающий пост президента Чада с 1990 года, собирается в шестой раз выдвинуть свою кандидатуру на главный пост в стране. Выборы намечены на 11 апреля, однако правозащитники сомневаются, что голосование пройдет честно и прозрачно.