Американец Керби назвал пустышкой угрозы США объявить ядерную войну России

Слова американского адмирала Чарльза Ричардса о возможности ядерной войны с Россией – очередное громкое заявление, на которое не следует обращать внимание, заявил журналист и радиоведущий американского происхождения Тим Керби на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Бывший президент США Дональд Трамп тоже заявлял, что собирается уничтожить Северную Корею и не уничтожил. В СМИ раз в три-четыре года появляются заявления НАТО о необходимости ввести куда-то войска или устроить военные игры у границы России. Все это претворяется громкими заголовками в СМИ, что это начало войны. Но пока это не случилось. С того момента, когда это стало возможным, американские ядерные ракеты были направлены на Россию, но этого не произошло», — заявил Керби.

Журналист отметил, что подобные угрозы всегда звучат в адрес Ирана, Северной Кореи, Китая и России, однако это совершенно пустая риторика, не отображающая действительности. Керби посоветовал не обращать на слова Ричардса никакого внимания. Журналист отметил, что главы стран прекрасно понимают опасность ядерной войны, которая неминуемо приведет к гибели всего человечества.

Глава стратегического командования США адмирал Чарльз Ричардс заявил о возможности перерастания конфликта с Россией или Китаем в конфликт с применением ядерного оружия. При этом Москва неоднократно делала заявления о том, что никогда не будет нападать ни на одну из стран НАТО. Подобные же заявления со стороны представителей США Россия объясняла желанием НАТО разместить как можно больше военной техники у границ РФ.

Ранее экс-сенатор Франц Клинцевич посоветовал серьезно относиться к заявлениям Пентагона о возможности ядерной войны с Россией.