Банги, 3 февраля. Платформа центральноафриканских молодежных организаций Coalition Beafrica Engagée (CBE) выступила против переговоров между правительством и вооруженными группировками, дестабилизирующими ситуацию в ЦАР.

Призыв к диалогу с боевиками, действующими на территории республики, прозвучал в итоговом заявлении саммита «Международной конференции по району Великих озер» (CIRGL). Однако члены CBE раскритиковала это предложение, потребовав от правительства отказаться от подобных инициатив и продолжить борьбу с экстремистами.

Молодежная организация напоминает, что в истории страны уже были подобные попытки, однако бандиты каждый раз использовали объявленное на время переговоров перемирие, чтобы перегруппироваться и с новыми силами продолжить нападения.

Таким образом, мирная, на первый взгляд, инициатива оборачивалась эскалацией насилия, ростом нищеты и безработицы, снижением грамотности населения и замедлением развития страны. Обстановка в Центральноафриканской Республике остается крайне напряженной в связи с действиями боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), которые активизировались незадолго до всеобщих выборов, прошедших 27 декабря прошлого года.

Не добившись срыва голосования, экстремисты продолжили нападения, что привело к увеличению потока беженцев из ЦАР и росту напряженности внутри страны. Бандиты устраивали засады на колонны правительственных войск и патрули миротворцев ООН, перекрывали трассу Банги — Дуала, по которой идут грузовики с продовольствием для жителей республики, насильно вербовали в свои ряды граждан, включая детей.

Несмотря на предложения «Коалиции демократической оппозиции» (COD-2020) и участников «Международной конференции по району Великих озер» о диалоге с боевиками, президент республики Фостен-Арканж Туадера решительно выступает за продолжение операции правительственной армии (FACA) против вооруженных формирований, терроризирующих государство.

Ранее советник Туадера по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров сообщил, что силы FACA, натренированные российскими инструкторами, находятся на завершающей стадии борьбы с CPC. Таким образом, предложения о переговорах с экстремистами не имеют смысла.