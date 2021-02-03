Фомченков уверен, что Зеленский умышленно отделяет Донбасс от Украины 

По решению Владимира Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) оппозиционные телеканалы Украины закрыты на пять лет. Против депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и владельца телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK Тараса Козака были введены санкции. Как на это отреагировали жители Донбасса, и что скрывается за действиями украинских властей, рассказал руководитель гвардии Захара Прилепина Сергей Фомченков в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«На Украину уже давно никто не хочет возвращаться. Закрытие телеканалов лишь подтверждает, что жителям Донбасса там делать нечего. Они давно хотят жить в России, потому что в Киеве уже ничего нельзя изменить», — сообщил Сергей Фомченков.

Так, по его словам, на Украине нет места для русскоязычного Донбасса.

«Жители Донбасса не видят ничего удивительного в новости о закрытии телеканалов. Ведь власти Украины избавляются от Донбасса всеми возможными способами, потому что его жители не нужны нынешней власти Украины», — объяснил эксперт.

По его мнению, украинские власти могут обрабатывать мозги тем, кто находится на их территории и смотрит их телеканалы. Но повлиять на жителей Донбасса у них не получится. Поэтому власти Украины предпочли просто избавиться от жителей Донбасса из-за опасения негативного влияния на украинцев.

Ранее ФАН сообщал, Владимир Зеленский рискует повторить судьбу своего экранного героя Василия Голобородько из сериала «Слуга народа». Лишиться власти президент Украины может из-за введенных санкций против оппозиционных телеканалов. Однопартийцы Тараса Казака по горячим следам инициируют процедуру импичмента Зеленского, чей рейтинг на Украине за месяц упал с 27 до 22 с небольшим (22,1%) процентов. Опальные телеканалы расценили такой сговор главы государства и Совета нацбезопасности как «политическую расправу над неугодными СМИ». В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» санкции против свободы слова назвали не иначе как актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими.