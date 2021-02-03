Глава МИД Восточного правительства Ливии отчитался о планах ведомства на 2021 год

Тобрук, 3 февраля. Премьер-министр Восточного правительства Ливии Абдалла Тани принял министра иностранных дел Абдель Хади аль-Хувейджа.

Глава МИД представил годовой отчет о работе внешнеполитического ведомства и программу министерства на 2021 год.

В ответ премьер Восточного правительства страны не только высоко оценил прилагаемые усилия, но и отметил усердную работу дипломатов в укреплении диалога как с другими странами, так и с международными и региональными организациями.

Кроме того, Абдалла Тани разъяснил, каким власти, заседающие в Тобруке, видят ливийский кризис. Министр и премьер обсудили работу Института дипломатических исследований и учебную программу ведомства на 2021 год.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова приветствовала переговоры Правительства национального согласия и Ливийской национальной армии при участии парламента, а также подотчетных ему властей во главе с Абдаллой Тани. Благодаря этому диалогу в североафриканской стране возобновили добычу нефти.