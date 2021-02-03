Американец Керби назвал желание нравиться Западу главной болезнью России

Российский журналист и радиоведущий американского происхождения Тим Керби назвал предложение номинировать активистку за право голоса в США и политика Демократической партии Стейси Абрамс на Нобелевскую премию мира неинтересным и бессмысленным.

Номинировать Абрамс на Нобелевскую премию мира предложил норвежский депутат Ларс Хальтбреккен.

«То, что предложил норвежец в Америке — это совершенно неинтересно, он здесь никто. Как и то, что в Европе поддерживают или не поддерживают право выборов. Они все там вассалы США. Это бессмысленные и слабые государства. Россия — большая страна, у нее есть своя роль, это ядерная держава. Однако одобрение — главная болезнь России, кроме патриотизма. Русские хотят нравиться, у вас есть жажда одобрения Западом, чтобы получать какие-то премии, а на самом деле это не имеет никакого значения», — заключил Керби.

Благодаря Абрамс в Джорджии сумели проголосовать 10 315 мертвых избирателей и еще 15 700 избирателей затребовали бюллетень на адрес, по которому не проживают. Керби предложил России организовать собственную премию мира, например, имени президента России Владимира Путина.

Также журналист посчитал смешным желание России выигрывать на европейских конкурсах, вроде Евровидения, на котором выступают и побеждают не сильные вокалисты, а фрики и политически ангажированные артисты. Россия участвует в Евровидении с 1994 года, но сумела лишь один раз завоевать первое место в 2008 году. Тогда победителем стал Дима Билан с композицией «Believe».