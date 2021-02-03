Марокко провело масштабные океанографические исследования

Рабат, 3 февраля. Марокканский Университет Абдельмалека ас-Саади (UAE) в Тетуане провел масштабные океанографические исследования, которые были организованы при поддержке Королевского военно-морского флота страны, сообщает информационное агентство Marocco World News.

Совместное мероприятие позволило укрепить сотрудничество между учеными и моряками, отмечают журналисты издания. Они обменялись опытом в ходе подготовки программы, в рамках которой проводилось изучение близлежащей акватории.

«Марокко располагает чрезвычайно важными ресурсами, которые необходимо разведывать», — прокомментировал океанографические исследования директор отдела инноваций при Министерстве образования североафриканского государства Ахмед Хаммуш.

Президент UAE Бушта Эль-Мумни отметил, что подобные мероприятия важны для «социально-экономического и стратегического» развития страны. Он считает, что такое продуктивное взаимодействие в перспективе позволит избежать негативных последствий изменения климата. Морские глубины изучены недостаточно, при том, что протяженность береговой линии составляет более 3,5 тысячи километров, подчеркивает представитель университета.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Рабат планирует до 2030 года получать свыше 50% энергии из возобновляемых источников, а к 2050 году полностью отказаться от традиционных электростанций.