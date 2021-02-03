Демократии нет и не будет: Керби прокомментировал фальсификацию выборов в США

Санкт-Петербург, 3 февраля. Отсутствие громкой шумихи в СМИ по поводу фальсификации выборов в США не связано с запретами. Такое мнение высказал российский журналист и радиоведущий американского происхождения Тим Керби на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Я не могу сказать, что в США запрещают говорить о фальсификации выборов, но это просто мало показывают в СМИ. Потому что, если это не случилось на телевидении или YouTube, значит, этого вообще не случилось. Или вы можете оказаться в своеобразной тюрьме Facebook за пост, который не отвечает новым правилам. Однако сейчас для США очень опасный момент. Миллионы американцев считают, что у них украла выборы сторона Байдена», — заявил он.

Журналист напомнил, что бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани выступил на стороне Трампа, объяснил все происходящее и получил иск на 1 миллиард долларов от производителей избирательных машин, которых обвинил в плохой работе. О фальсификациях на выборах заявлял и Дональд Трамп.

«Люди слишком наивны и, наверное, не совсем проснулись, потому что на самом деле демократии нет и никогда не будет», — заключил Керби.

Трамп неоднократно отказывался уступать и объявлял себя победителем. Сотрудники его избирательного штаба продолжали многочисленные попытки оспорить результаты выборов даже после того, как ряд сенаторов-республиканцев, включая лидера сенатского большинства Митча Макконнелла, высказались против оспаривания результатов голосования. 6 января 2021 года состоялся масштабный митинг в поддержку Трампа в Вашингтоне, после чего толпа его сторонников на непродолжительное время захватила Капитолий, что привело к гибели нескольких человек. 7 января Трамп признал поражение.