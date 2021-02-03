Сурайкин поддержал власти Амстердама в их наступлении на проституцию и наркотики

Наркотики — это плохо, а проституция аморальна. Эти базовые истины наконец-то стали доходить и до самых «просвещенных» стран Запада. Об этом в интервью ФАН заявил председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

3 февраля стало известно, что власти Амстердама приняли решение закрыть «квартал красных фонарей» в центре города. При этом сообщается, что он не будет ликвидирован полностью: бордели с проститутками просто перенесут в другое место, чтобы жители и гости столицы Нидерландов могли наслаждаться туристическими достопримечательностями района Де Валлен без навязчивой обнаженки. Мэр Амстердама Фемке Халсема считает, что таким образом ей удастся «перезагрузить» имидж главного города страны, за последние десятилетия снискавшего себе репутацию символа разнузданности и вседозволенности. Кроме того, власти планируют запретить продажу марихуаны туристам.

«Думаю, это верная стратегия, — поделился мнением Сурайкин. — Несмотря на то, что легальные проститутки и наркотики давно стали своеобразной традицией в Нидерландах, власти страны наконец-то поняли, насколько подобный путь развития общества является тупиковым. Хочу, кстати, заметить, что процветание «квартала красных фонарей» одно время сильно поощрялось местной церковью: все дело в щедрых пожертвованиях, которые владельцы борделей делали религиозным структурам — и те, несмотря на всю свою внешнюю целомудренность, оказывали им идеологическую поддержку».

Председатель партии «Коммунисты России» заявил, что может только поприветствовать решение голландских властей наконец-то заняться физическим и моральным оздоровлением общества.

«Мы все знаем, что наркотики — это плохо, — продолжает политик. — Даже «легкие» вещества вроде марихуаны наносят ущерб психике человека, делая ее нестабильной! Проституция же провоцирует нравственное разложение общества. Если кто был в Амстердаме, то он наверняка видел, как функционирует этот «квартал красных фонарей»: продажа секса там поставлена на поток, женское тело — всего лишь мясо, сдаваемое напрокат. Так что очень хорошо, что местные власти решили отказаться от подобных «традиций» и обратили внимание на настоящие ценности, вроде семьи и здоровья граждан. Молодцы!».

По мнению собеседника ФАН, реформы амстердамского мэра не сильно ударят по туристической привлекательности столицы Нидерландов: наркотиков и проституток хватает в любой стране мира. Даже в России.