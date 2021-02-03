Зеленский поручил проверить боеготовность ВСУ в Донбассе ради «демонстрации мощи»

Президенту Владимиру Зеленскому нужно показать, что Украина — сильное государство с мощной армией. Об этом ФАН рассказал член совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области, глава Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров.

Представители Офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, Министерства обороны и армии страны по поручению Владимира Зеленского отправились в Донбасс для инспекции состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ.

Основной целью инспекции является проверка состояния готовности сил и средств, задействованных в зоне проведения Операции объединенных сил, к выполнению задач, а также определение эффективности мер, принимаемых руководством министерства обороны Украины и ВСУ и других органов военного управления. Кроме того, аудит направлен на выявление факторов, негативно влияющих на готовность ВСУ к выполнению задач в Донбассе.

«По результатам проверки будет подготовлен доклад президенту, а также предложения по дальнейшему наращиванию возможностей ВСУ и решения имеющихся проблем в сфере обороны государства», — сообщили в пресс-службе президента Украины.

Член совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области Герман Владимиров прокомментировал корреспонденту Федерального агентства новостей решение Владимира Зеленского проверить боеготовность Вооруженных сил Украины в Донбассе. По его словам, таким образом глава украинского государства хочет выслужится перед новой администрацией США во главе с Джо Байденом.

«Я очень сомневаюсь в том, что поручение Владимира Зеленского связано с подготовкой военного вторжения Украины в народные республики Донбасса. Но эти действия явно являются имитацией бурной деятельности со стороны Киева. Нужно понимать, президент Украины — марионетка, которая делает то, что ей говорят. Ему сказали, что сейчас многое поменялось в мире — в США к власти пришел новый президент, в России две недели подряд так называемая оппозиция сотрясает воздух в надежде вызвать социальное напряжение в стране. Вот поэтому Зеленский и хочет таким образом вставить свои пять копеек. Но его действия выглядят смехотворно», — заявил глава Музея воинской доблести Донбасса.

Кроме того, как сообщил Герман Владимиров, президенту Владимиру Зеленскому нужно показать соотечественникам, что Украина является сильной страной, в которой есть мощные вооруженные силы.

«Для кого он все это делает? Скорее всего, для внутреннего потребления. Ему нужно показать, что Украина — сильное государство с мощной армией. Замечу, что на Украине все прекрасно понимают простую истину: Россия и воюющие уже седьмой год республики Донбасса не поведутся на эту провокацию», — резюмировал Герман Владимиров.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» сравнил президента Украины Владимира Зеленского с самым узнаваемым монстром американского писателя Стивена Кинга Пеннивайзом.