Политолог Самонкин назвал продление СНВ-3 первым шагом к улучшению отношений РФ и США

Россия и США обменялись нотами о вступлении в силу соглашения, продлевающего действие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщили в МИД РФ в среду, отметив, что таким образом договор СНВ-3 был продлен еще на пять лет.

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что договор СНВ-3 будет действовать в том виде, в котором он был подписан, без дополнений, до 5 февраля 2026 года. В МИД РФ выразили надежду, что Россия и США продолжат работать над укреплением глобальной стратегической стабильности.

«Рассчитываем, что достигнутое с Вашингтоном понимание относительно судьбы краеугольного для международной безопасности договора позволит преодолеть преобладавшую в последние годы вследствие деструктивной политики США тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями и нераспространения», — говорится в заявлении ведомства.

В Госдепартаменте США подчеркнули, что СНВ-3 укрепляет безопасность США, их союзников и всего мира.

Политолог Юрий Самонкин в комментарии ФАН назвал продление СНВ-3 позитивным шагом. Однако, по мнению эксперта, говорить об улучшении российско-американских отношений пока рано.

«Продление договора СНВ-3 на пять лет — это адекватное решение для российско-американских отношений, мы попытаемся их вывести из глубочайшего кризиса, в котором они находятся с 2014 года. Об улучшении российско-американских отношений пока говорить преждевременно, потому что мы пока не видим изменений в антироссийской риторике. Как известно, сейчас США бьют и по «Северному потоку — 2» и пытаются спекулировать на теме внутренней политики России», — отметил эксперт.

Самонкин напомнил, что Москва при любой администрации в США, будь то республиканцы или демократы, заявляла о готовности к сотрудничеству. Политолог подчеркнул, что у РФ и США есть общие точки соприкосновения: вопросы безопасности европейского региона, противодействие терроризму, проблемы экологии, стабилизация и контроль над ядерными вооружениями.

Кроме того, политолог указал на еще один важный момент в отношениях США и РФ. Глава Белого дома Джо Байден допустил возвращение США к Договору об открытом небе, из которого Дональд Трамп вышел в 2020 году.

«Пока первые инициативы Байдена действуют во благо российско-американских отношений. Надеюсь, что президент США, несмотря на свой возраст, сохранит здравый рассудок, в том смысле, что будет принимать решения не с точки зрения глобального лидерства, как это делали прошлые президенты США, а с точки зрения здравого смысла. Продление СНВ-3 можно поприветствовать, но пока рано говорить об улучшении российско-американских отношений, потому что проблемы в Европе, на постсоветском пространстве, проблемы, связанные с санкциями, с Ближним Востоком и Украиной до сих пор пока не решены», — заключил Самонкин.

Ранее директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов объяснил в комментарии ФАН, почему Вашингтон решил продлить действие договора СНВ-3.