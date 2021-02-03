Крах либеральных ценностей: евроскептики с надеждой смотрят на Россию

«Борцы» за свободу слова, права человека и их приспешники в очередной раз удивляют мир. Владимир Зеленский запретил вещание трех крупных оппозиционных каналов, а его «хозяева» из Белого дома и европейские коллеги, просто закрыли на это глаза: ни громких речей в защиту СМИ, ни резких заявлений. Однобокие либеральные ценности стали уже традиционными для западного мира. Их поборники все время по разным поводам корят Россию, но у самих дома далеко не все гладко.Есть ли цензура в США? Почему Европа не заметила закрытия трех крупных телеканалов на Украине? Зачем Россия пытается оправдываться перед своими врагами? Западные журналисты и политологи вместе с российскими аналитиками и экспертами обсудили эти вопросы в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Свобода слова глазами Европы и США

Система западных ценностей: демократия, свобода слова и права человека, — которая одержала громкую победу над коммунизмом и стала ориентиром для многих стран, сейчас терпит крах, уверен немецкий журналист-международник Александр Рар. По его словам, весь мир сейчас наблюдает жуткое лицемерие этой системы. А все потому, что элиты, которые несли либеральные ценности, не могут позволить развалить основу под собой.

«Сначала они распространяли свои идеи с улыбкой, потом с угрозами, а сейчас напрямую воюют. Мы видим попытку сделать из Трампа некого Ассанджа. Америка раньше была ориентиром для Европы, но сейчас за собой она никого не ведет. И не забывайте и про конфликт в самих Штатах, где за Трампа отдали голоса 70 млн людей», — поделился наблюдениями журналист.

Справедливости ради, он отметил, что и в Европе с этим большие проблемы.

«Наши элиты просто не понимают, что происходит. Для них либеральные ценности — религия. И вдруг их кто-то отвергает. Многие не хотят подчиняться брюссельскому клубу и жить по их понятиям. Внутри Европы все больше активизируются евроскептики и правые, которые достаточно консервативны, они смотрят на Россию и тоже хотят традиционной жизни», — пояснил Александр Рар.

Немецкий журналист считает, что сейчас самая большая опасность заключается в ценностном конфликте между странами. По сути, это вопрос о мировом господстве идей и власти. Относительно возможного устранения правых с политической арены в Германии, Рар убежден, этого не произойдет. По его словам, Германия получила серьезную прививку против диктатуры после Второй мировой войны. Ангела Меркель, конечно, до конца будет бороться за свою власть, но западная общественность привыкла все же к большим свободам. Это подтверждают и акции против локдауна, которые всколыхнули на днях всю Европу.

По мнению российского журналиста и радиоведущий американского происхождения Тима Керби причина краха либеральных ценностей, которые так долго продвигали Штаты, кроется во внутреннем расколе страны.

«Все было хорошо, пока две партии были двумя сторонами одной и той же монеты. Но теперь они хотят вести свою политику и конкурент им не нужен. Это троцкизм двадцать первого века, который не терпит никого кроме своих», — считает Керби.

Он рассказал, что в США мало что запрещается, но мало что и показывается. И действует принцип, если что-то не показали по ТВ или на YouTube, значит, этого не было. Но даже несмотря на это, сейчас в стране сложилась шаткая ситуация, потому что вне зависимости от трансляций ведущих СМИ, миллионы американцев уверены — выборы украли.

В ходе пресс-конференции американский политолог Майкл Бом с уверенностью заявил, что цензуры в Америке нет. По определению политолога, цензура — это «когда государство вводит ограничение в области СМИ или искусства». Если же ограничение вводит частная компания, например Twitter, — это ее право.

«Они имеют право цензурировать информацию на своих площадках. Что касается селективного применения правил — любой пользователь при регистрации принимает их. Если вам не нравятся эти правила, то можете использовать другую площадку — не вижу проблем. Трамп такой же, как любой другой пользователь, но он нарушил эти правила», — высказался Бом.

Американский политолог рассказал, что любой человек, придерживающийся «правых» взглядов, подвергается абстракизму со стороны американского общества. Такие люди становятся нерукопожатными, и их увольняют с работы. По его словам, это нельзя назвать травлей — «это хорошо».

«Надо тогда трудоустраиваться в компании, которые разрешают такие высказывания. <…> Факт остается фактом. Работодатель имеет право уволить сотрудника, если он не вписывается в корпоративный кодекс. Это не нарушает закон», — пояснил Бом. — Я согласен, что иногда этим злоупотребляют. Человек защищен от увольнения только на расовой почве, но не от дискриминации по политическим взглядам, поэтому от таких действий мало защиты».

Зеленский: еще одно нарушенное обещание

Президент Украины Владимир Зеленский, который еще в сентябре 2019 года заявлял, что «никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий», сегодня лишил лицензии все три оппозиционных телеканала: «112 Украина», NewsOne, ZIK. Публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман считает, что таким образом президент-неудачник, пытается хоть как-то остановить падение своего рейтинга.

«Рейтинг Зеленского падает на глазах, как это было и с другими президентами Украины. Он потерял доверие населения. Большая часть граждан Украины русскоязычные, а он вынужден действовать против их интересов. Зеленский в полной мере не осознает, чем вызвано это катастрофичное падение, поэтому пытается его остановить, заглушая другие голоса», — заявил Вассерман.

Относительно того, что никто уже не питает иллюзий относительно действий украинских властей сказал и руководитель Гвардии Захара Прилепина Сергей Фомченков. По его мнению, закрытие оппозиционных СМИ еще раз подтверждает то, что Донбассу на Украине уже места нет. Поэтому жители ДНР и ЛНР встретили новости о прекращении работы телеканалов спокойно и без удивления. Тем более у них есть свои СМИ.

«Я думаю, мы идем к новому тоталитаризму под либеральными лозунгами. Причем скоро окажемся в таком мире, что пропаганда нацистской Германии покажется просто детским лепетом. Но у России другие, свои ценности», — поделился мнением Фомченков.

Почему за свободу слова на Украине не вступился ни один из западных послов? По словам экономиста, директора Института нового общества Василия Колташова, Европа на многое готова закрыть глаза, если затронуты ее стратегические интересы.

«Российский обыватель привык воспринимать Евросоюз, как оазис законности. Там действительно больше законности, чем в США. Но у них есть политическая линия — поход на Восток. Суть стратегии — взять Украину под свой контроль, но мешает местный капитал, и местные элиты, которые не желают европеизации и антикоррупционных мероприятий. Зеленский же — человек, который предельно коррумпирован, но в то же время он не представляет ни интересы деловых кругов Украины, ни ее населения. Он может и дальше закрывать телеканалы, ЕС не будет возражать, они слишком циничны», — объяснил сложившуюся ситуацию Колташев. — А у русскоязычного населения страны не осталось ни сил, ни возможностей бороться с произволом властей».

РФ: зачем оглядываться на Запад?

Несмотря на то, что закрытие оппозиционных каналов на Украине — прямое попрание свободы слова, для западных политиков и активистов этот факт остался незамеченным. Александр Рар сказал, что Украина — «не тема для Запада». И какие бы «пакости» ни происходили на территории этой страны европейская пресса об этом не напишет. Другое дело Россия. Негативные события, происходящие в России, западные СМИ освещают обязательно. Он привел в пример недавние протесты, которые прошли в российских городах.

«Никто не хочет разбираться, что у вас там произошло. Главное — картинка: Навального там отравили, здесь вылечили, а теперь посадили. И самое главное — где стоят камеры. Если вы приедете ко мне и посмотрите новости о протестах, то не найдете особых отличий между разгоном протестов в Европе и в России, хотя они есть. Снято с нужного ракурса. Многое управляется «картинками», но все меняется. Есть и другая ситуация, когда все это время критиковали российскую вакцину «Спутник V», а теперь ее будут закупать и Европа и США», — рассказал немецкий журналист.

Тим Керби считает, что главная проблема России в постоянном поиске одобрения Запада. Но нашей стране не нужны ни сторонние признание, ни одобрение, малозначимые премии.

«У Европы нет выбора, что поддерживать, а что нет. У них нет своих ядерных ракет, без США они не выдержат никакого атаки и падут за четыре дня. Россия же играет в мире большую роль и имеет право на свою точку зрения. Но русские всегда хотят нравиться Западу, хотя он вам враг», — заявил журналист.

По его словам, это желание нравиться является некой «исторической инъекцией». Он привел в пример конкурс «Евровидение», в котором Россия так отчаянно каждый год борется за победу. Керби уверен, что нет смысла участвовать «в гламурном конкурсе для гомосексуалистов» — Россия должна быть лучше.