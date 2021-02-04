Рэпер Лев Киселев высказался о вживлении бриллианта в лоб своего заграничного коллеги

Американский рэп-исполнитель Lil Uzi Vert (настоящее имя — Саймир Вудс) потряс своих поклонников новым сногсшибательным образом — теперь у него во лбу сияет огромный розовый бриллиант весом в десять карат. Рэпер заявил, что сбылась его мечта: на покупку этого бриллианта он копил четыре года и заплатил за него 24 миллиона долларов. Теперь артист намерен никогда не расставаться с новым украшением. Поступок американского коллеги по музыкальному цеху прокомментировал корреспонденту ФАН рэпер Лев RE-pac Киселев.

«Есть такое желание и возможность у человека, пусть делает! — заявил российский исполнитель. — В любом случае поддерживаю и одобряю, просто это не мое дело».

Видео с имплантированным в лоб камнем Саймир Вудс выложил в свой Instagram. Розовый бриллиант он впервые увидел в 2017 году и решил во что бы то ни стало им завладеть. Рэпер утверждает, что драгоценность стоит дороже, чем все его движимое и недвижимое имущество. Теперь же мечта исполнителя сбылась. Однако простого обладания уникальным камнем ему оказалось недостаточно. 26-летний Вудс решил его сделать частью самого себя и вживил бриллиант в середину лба. Операцию по имплантации выполнил звездный ювелир Эллиот Эллианте.

«Красота — это боль», —заявил на странице в Instagram исполнитель Lil Uzi Vert .

На видео с сияющим во лбу бриллиантом Lil Uzi Vert демонстрирует и другие свои блестящие украшения. По мнению Льва Киселева, они мало согласуются с музыкой, которую исполняет рэпер, но и не особо ей противоречат — все зависит от того, какой способ проявлять себя на сцене избрал музыкант.

«Я не слежу за его творчеством особо, но он эпатажный артист, может быть, это часть его образа. Ну что же, пусть, раз есть у него такое желание!» — высказался собеседник ФАН.

Сам же россиянин к украшениям равнодушен — у него есть только несколько любимых цепочек. Лев Киселев добавил, что не готов идти на крупные жертвы и затраты ради раскрутки музыкальной карьеры. К тому же в последнее время он в большей степени выступает не как артист, а как продюсер. Сейчас Лев RE-pac Киселев занимается раскруткой молодых талантов и организацией рэп-баттлов между ними. Он вполне благосклонно отнесся к желанию своего американского рэп-собрата заявить о себе таким нестандартным способом.

«Если даже в другой стране об этом говорят, то, наверное, это оправданный шаг», — считает российский исполнитель.

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