Девять оппозиционных партий Чада объединились против переизбрания президента Деби

Нджамена, 3 февраля. Девять оппозиционных партий Чада подписали манифест о создании «Альянса Победы» для противодействия действующему главе государства на президентских выборах.

Присоединившиеся к «Альянсу» политические объединения страны планируют выдвинуть единого кандидата, который сможет составить реальную конкуренцию действующему президенту Идрису Деби в борьбе за высшую должность в республике.

Манифест подписали оппозиционные партии MRS, UNDR, USPR, PLD, RPT, RDPD, PFJD, CDS, UNC. Участники вырабатывают критерии для назначения единого кандидата на прозрачной и согласованной основе и приглашают другие недовольные затянувшимся пребыванием Деби у власти политические движения присоединиться к новообразованному «Альянсу».

Глава Чада планирует в шестой раз подряд выдвинуть свою кандидатуру на выборах, которые пройдут 11 апреля 2021 года. В 1990 году он пришел к власти при помощи вооруженной группировки «Патриотическое движение спасения» (MPS), ставшей впоследствии правящей партией страны. За прошедшие 30 лет Деби проявил себя как жесткий, авторитарный лидер, в стремлении удержать власть готовый устранять конкурентов силой.

Желание президента удержаться на своем посту вызывает негативную реакцию как политических объединений, так и рядовых граждан. При этом власти республики запрещают мирные демонстрации и препятствуют работе прессы под предлогом затянувшихся карантинных мероприятий по борьбе с пандемией коронавируса.