США сняли часть санкций с Венесуэлы

Новая администрация США разрешила проведение некоторых операций американскими компаниями с портами и аэропортами Венесуэлы. Об этом сообщает издание Telesur.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало лицензию, которая разрешает правительству Венесуэлы осуществлять некоторые транзакции, «необходимые» для проведения операций в портах и аэропортах южноамериканской страны.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros, emite una nueva Licencia General que autoriza todas las transacciones y actividades en las que participe el Gobierno de Venezuela que sean incidentes y necesarias para las operaciones o el uso de puertos y aeropuertos en Venezuela. pic.twitter.com/YW8SzlluvM — AntibloqueoVenezuela (@AntibloqueoVen) February 2, 2021

Генеральная лицензия 30А отменяет ограничения, введенные лицензией 2018 года и ее поправкой 2019 года. Лицензия 2018 года запрещала любые транзакции с участием Национального институт по вопросам водных ресурсов (INEA) или любых других организаций, в которых INEA прямо или косвенно владеет более 50% акций.

Однако, в документе отмечается, что любые другие ограничения, упомянутые в санкционном списке по отношению к Венесуэле, в том числе любые операции, связанные с экспортом и реэкспортом разбавителей нефти, сохраняются. Сохранение ограничений на экспорт разбавителей играет ключевую роль, так как они нужны Венесуэле для переработки тяжелой сырой нефти, чтобы она могла проходить по трубопроводам.

Также в документе говорится, что сохраняются прежние санкции по отношению к некоторым гражданам Венесуэлы, за исключением операций с INEA.

Это первые меры новоизбранного президента США Джо Байдена по ослаблению санкций, введенных его предшественником Дональдом Трампом по отношению к правительству Николаса Мадуро.

Санкции против Венесуэлы

Правительство США применяет экономические санкции против Венесуэлы на протяжении многих лет. Но количество ограничений значительно увеличилось в 2019 году, когда Николас Мадуро вступил в должность президента на второй срок. Дональд Трамп обвинял Мадуро в фальсификации результатов выборов. Государственный департамент объявил, что признает оппозиционного лидера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Примеру США последовали более 50 государств.

В сентябре 2020 года администрация Трампа ввела санкции в отношении президента Мадуро в связи с проведением оружейных сделок с Ираном, несмотря на эмбарго против Ирана.

Снятие некоторых ограничений с компаний Венесуэлы администрацией Байдена – серьезный шаг на пути к улучшению отношений США и Венесуэлы.

“Эта генеральная лицензия – первый сигнал, свидетельствующий о том, что новое правительство США готово пересмотреть санкции против Венесуэлы”, заявила специалист по международному праву и международным отношениям Мариано де Альба.

Мадуро, разорвавший отношения с Вашингтоном в 2019 году, признался, что верит в возможность построения каналов для диалога с Байденом.

My latest: The US has relaxed some sanctions on transactions with #Venezuela's ports and airports. However, just days ago Biden recognized Guaido as interim president against the Venezuelan opposition's urging. https://t.co/CIKfuyaGYM — Morgan Artyukhina (@LavenderNRed) February 2, 2021

Санкции в отношении лиц, обвиняемых в коррупции и нарушении прав человека, могут сохраниться, однако Байден может пересмотреть экономические санкции против Венесуэлы, чтобы, в том числе, обеспечить спокойный демократический переход для венесуэльского народа, заявил специалист по Латинской Америке, работавший в Белом Доме, Марк Фейерштейн.

Последствия санкций для Венесуэлы

Представители администрации Мадуро повторно заявляли, что причиной экономического кризиса в Венесуэле, продолжающегося уже несколько лет, является введение незаконных санкций одностороннего порядка, противоречащих Уставу ООН.

Согласно расчетам правительства Венесуэлы, с 2013 по 2017 года общие потери из-за санкций составили почти 350 млрд долларов, что составляет от 1,6 до 1,1% ВВП.

ИНФ: Сокращение добычи нефти в Венесуэле вследствие санкций США

«С января 2019 года из-за санкций добыча нефти сократилась на 431 тыс. баррелей в день, или на 36%. Это усугубит гуманитарный кризис в стране, а также, если сокращение производства продолжится в таком темпе, это может привести к потере человеческих жизней”, — было отмечено в докладе Центра по экономическим и политическим исследованиям (CEPR).

Тем не менее, стоит отметить, что экономический кризис, инфляция и сокращение объемов ВВП начались в стране еще до введения санкций. Санкции лишь усугубили кризис, так как страна, специализирующаяся на экспорте нефтепродуктов, потеряла значительную часть доходов.

30 января специальный докладчик ООН Алена Духан отправилась в Венесуэлу, для того чтобы оценить негативное влияние санкций на сферу прав человека. Кроме того, Духан сделает рекомендации для исправления ситуации.

Relatora de la ONU visita Venezuela para corroborar si las sanciones de EEUU son las responsables de la crisis económica, como asegura Maduro???????? ???? https://t.co/o6tifrE4Jt — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) February 2, 2021

«Я хочу выяснить, действительно ли санкции препятствуют полному соблюдению прав человека и в какой форме они это делают. В частности, я сосредоточу внимание на негативных эффектах санкций на сферу прав человека в Венесуэле”, — заявила Духан.

Во время своего визита специальный докладчик ООН встретится с официальными лицами правительства Мадуро, представителями международных организаций, гражданского общества, членами оппозиции, среди прочих.