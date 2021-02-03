Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Латинская Америка

США сняли часть санкций с Венесуэлы

США сняли часть санкций с Венесуэлы

Новая администрация США разрешила проведение некоторых операций американскими компаниями с портами и аэропортами Венесуэлы. Об этом сообщает издание Telesur.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало лицензию, которая разрешает правительству Венесуэлы осуществлять некоторые транзакции, «необходимые» для проведения операций в портах и аэропортах южноамериканской страны.

Генеральная лицензия 30А отменяет ограничения, введенные лицензией 2018 года и ее поправкой 2019 года. Лицензия 2018 года запрещала любые транзакции с участием Национального институт по вопросам водных ресурсов (INEA) или любых других организаций, в которых INEA прямо или косвенно владеет более 50% акций.

Однако, в документе отмечается, что любые другие ограничения, упомянутые в санкционном списке по отношению к Венесуэле, в том числе любые операции, связанные с экспортом и реэкспортом разбавителей нефти, сохраняются. Сохранение ограничений на экспорт разбавителей играет ключевую роль, так как они нужны Венесуэле для переработки тяжелой сырой нефти, чтобы она могла проходить по трубопроводам.

Также в документе говорится, что сохраняются прежние санкции по отношению к некоторым гражданам Венесуэлы, за исключением операций с INEA.

Это первые меры новоизбранного президента США Джо Байдена по ослаблению санкций, введенных его предшественником Дональдом Трампом по отношению к правительству Николаса Мадуро.

Санкции против Венесуэлы

Правительство США применяет экономические санкции против Венесуэлы на протяжении многих лет. Но количество ограничений значительно увеличилось в 2019 году, когда Николас Мадуро вступил в должность президента на второй срок. Дональд Трамп обвинял Мадуро в фальсификации результатов выборов. Государственный департамент объявил, что признает оппозиционного лидера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Примеру США последовали более 50 государств.

Санкции США против Венесуэлы

В сентябре 2020 года администрация Трампа ввела санкции в отношении президента Мадуро в связи с проведением оружейных сделок с Ираном, несмотря на эмбарго против Ирана.

Снятие некоторых ограничений с компаний Венесуэлы администрацией Байдена – серьезный шаг на пути к улучшению отношений США и Венесуэлы.

“Эта генеральная лицензия – первый сигнал, свидетельствующий о том, что новое правительство США готово пересмотреть санкции против Венесуэлы”, заявила специалист по международному праву и международным отношениям Мариано де Альба.

Мадуро, разорвавший отношения с Вашингтоном в 2019 году, признался, что верит в возможность построения каналов для диалога с Байденом.

Санкции в отношении лиц, обвиняемых в коррупции и нарушении прав человека, могут сохраниться, однако Байден может пересмотреть экономические санкции против Венесуэлы, чтобы, в том числе, обеспечить спокойный демократический переход для венесуэльского народа, заявил специалист по Латинской Америке, работавший в Белом Доме, Марк Фейерштейн.

Последствия санкций для Венесуэлы

Представители администрации Мадуро повторно заявляли, что причиной экономического кризиса в Венесуэле, продолжающегося уже несколько лет, является введение незаконных санкций одностороннего порядка, противоречащих Уставу ООН.

Согласно расчетам правительства Венесуэлы, с 2013 по 2017 года общие потери из-за санкций составили почти 350 млрд долларов, что составляет от 1,6 до 1,1% ВВП.

Динамика добычи нефти в Венесуэле

ИНФ: Сокращение добычи нефти в Венесуэле вследствие санкций США

«С января 2019 года из-за санкций добыча нефти сократилась на 431 тыс. баррелей в день, или на 36%. Это усугубит гуманитарный кризис в стране, а также, если сокращение производства продолжится в таком темпе, это может привести к потере человеческих жизней”, — было отмечено в докладе Центра по экономическим и политическим исследованиям (CEPR).

Тем не менее, стоит отметить, что экономический кризис, инфляция и сокращение объемов ВВП начались в стране еще до введения санкций. Санкции лишь усугубили кризис, так как страна, специализирующаяся на экспорте нефтепродуктов, потеряла значительную часть доходов.

30 января специальный докладчик ООН Алена Духан отправилась в Венесуэлу, для того чтобы оценить негативное влияние санкций на сферу прав человека. Кроме того, Духан сделает рекомендации для исправления ситуации.

«Я хочу выяснить, действительно ли санкции препятствуют полному соблюдению прав человека и в какой форме они это делают. В частности, я сосредоточу внимание на негативных эффектах санкций на сферу прав человека в Венесуэле”, — заявила Духан.

Во время своего визита специальный докладчик ООН встретится с официальными лицами правительства Мадуро, представителями международных организаций, гражданского общества, членами оппозиции, среди прочих.

Новости партнеров