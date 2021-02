США сняли часть санкций с Венесуэлы

Новая администрация США разрешила проведение некоторых операций американскими компаниями с портами и аэропортами Венесуэлы. Об этом сообщает издание Telesur.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало лицензию, которая разрешает правительству Венесуэлы осуществлять некоторые транзакции, «необходимые» для проведения операций в портах и аэропортах южноамериканской страны.

Генеральная лицензия 30А отменяет ограничения, введенные лицензией 2018 года и ее поправкой 2019 года. Лицензия 2018 года запрещала любые транзакции с участием Национального институт по вопросам водных ресурсов (INEA) или любых других организаций, в которых INEA прямо или косвенно владеет более 50% акций.

Однако, в документе отмечается, что любые другие ограничения, упомянутые в санкционном списке по отношению к Венесуэле, в том числе любые операции, связанные с экспортом и реэкспортом разбавителей нефти, сохраняются. Сохранение ограничений на экспорт разбавителей играет ключевую роль, так как они нужны Венесуэле для переработки тяжелой сырой нефти, чтобы она могла проходить по трубопроводам.

Также в документе говорится, что сохраняются прежние санкции по отношению к некоторым гражданам Венесуэлы, за исключением операций с INEA.

Это первые меры новоизбранного президента США Джо Байдена по ослаблению санкций, введенных его предшественником Дональдом Трампом по отношению к правительству Николаса Мадуро.

Правительство США применяет экономические санкции против Венесуэлы на протяжении многих лет. Но количество ограничений значительно увеличилось в 2019 году, когда Николас Мадуро вступил в должность президента на второй срок. Дональд Трамп обвинял Мадуро в фальсификации результатов выборов. Государственный департамент объявил, что признает оппозиционного лидера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Примеру США последовали более 50 государств.

В сентябре 2020 года администрация Трампа ввела санкции в отношении президента Мадуро в связи с проведением оружейных сделок с Ираном, несмотря на эмбарго против Ирана.

Снятие некоторых ограничений с компаний Венесуэлы администрацией Байдена – серьезный шаг на пути к улучшению отношений США и Венесуэлы.

“Эта генеральная лицензия – первый сигнал, свидетельствующий о том, что новое правительство США готово пересмотреть санкции против Венесуэлы”, заявила специалист по международному праву и международным отношениям Мариано де Альба.

Мадуро, разорвавший отношения с Вашингтоном в 2019 году, признался, что верит в возможность построения каналов для диалога с Байденом.

My latest: The US has relaxed some sanctions on transactions with #Venezuela's ports and airports. However, just days ago Biden recognized Guaido as interim president against the Venezuelan opposition's urging. https://t.co/CIKfuyaGYM