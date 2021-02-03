Предложение о переговорах с боевиками в ЦАР назвали опасным и необоснованным

Банги, 3 февраля. Политический активист, участник марша против диалога с действующими на территории Центральноафриканской Республики группировками Серж Мбайкаси назвал требования боевиков о переговорах необоснованными.

Ранее участники мини-саммита Международной конференции по району Великих озер (CIRGL) предложили президенту республики Фостен-Арканжу Туадера наладить диалог с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), которые дестабилизируют обстановку в ЦАР.

В своем выступлении Мбайкаси напомнил, что преступники пытались сорвать всеобщие выборы, нападали на мирных жителей, военнослужащих армии республики и миротворцев ООН, перекрывали трассу на Камерун, по которой идут грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости для населения. За эти действия они должны предстать перед судом и понести справедливое наказание.

Активист считает, что предложение договориться с бандитами является опасными и бесполезными. Такого же мнения придерживается и глава государства. Туадера не намерен вести переговоры с антиправительственными формированиями и готов противостоять им военным путем.