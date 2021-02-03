Партия национального возрождения Чада обеспокоена проблемами образования в стране

Нджамена, 3 февраля. Чадская Партия национального возрождения (PRENAT) требует от правительства обратить внимание на проблемы в области национального образования.

Председатель фракции Абанг Брахим Барка напомнил, что развитие страны через обучение людей было одним из обязательств руководства страны. Однако власти не спешат его выполнять, а система образования приходит в упадок.

Дети обеспеченных граждан занимаются в частных французских или католических школах, а затем уезжают получать высшее образование за границу. Но такой подход к учебе не поможет развитию страны.

PRENAT обращает внимание на незавидную участь, которая ожидает обыкновенные школы под властью президента страны Идриса Деби и правящей партии «Патриотическое движение спасения». Абанг Брахим Барка призывает правительство немедленно заняться проблемами образования молодежи, поскольку от этого зависит будущее республики.

Весной 2021 года в Чаде состоятся выборы главы государства. Деби планирует баллотироваться на шестой срок, однако народ не поддерживает идею продлить затянувшееся правление авторитарного лидера. С гражданами согласны местные правозащитники, которые опасаются, что голосование, намеченное на 11 апреля 2021 года, не будет честным.