Рар объяснил, почему закрытие украинских СМИ не волнует Европу

США и Европа не отреагировали на закрытие трех украинских каналов и санкции против украинского депутата Тараса Козака, потому что Украина никому не интересна, объяснил позицию Запада немецкий журналист-международник Александр Рар на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«На Украине творится полное безобразие. Там нарушаются права человека, власти затыкают рты всем альтернативным СМИ, уровень коррупции зашкаливает. Но при этом на Западе Украина — не тема для разговоров. На западном информационном пространстве Украины нет. Украина в глазах западных СМИ все еще является жертвой российской агрессии, поэтому ни о каких внутренних пакостях здесь практически не пишут», — заявил Рар.

По мнению журналиста, о судьбе Украины в данное время заботятся США. Рар полагает, что США будут выталкивать Францию и Германию из нормандской четверки и выстраивать Украину как некий таран, направленный на Россию. Большинство экспертов приходят к мнению, что вкладывать деньги в Украину невыгодно. По мнению аналитиков, с начала 2021 года более 60% украинцев будут жить за чертой бедности.

«На Западе на Украину давно махнули рукой, потому что поняли: Украина не идет на Запад и не становится правовым и демократическим государством после Майдана, а исполняет роль сдерживающего буфера для России», — прокомментировал журналист.

Во вторник, 2 февраля, Зеленский ввел санкции против трех телеканалов и их владельца — депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. Ограничения предполагают аннулирование или приостановку действия лицензий, запрет на использование распространения сигнала вещателя на Украине, прекращение предоставления услуг по ретрансляции телепрограмм. При этом реакции из Европы и США на нарушение свободы слова не последовало.