Qatar Airways возобновит полеты в Судан после двухлетнего перерыва

Доха, 3 февраля. Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways возобновит полеты в столицу Судана — Хартум — в марте 2021 года, сообщает Twitter-аккаунт информационного агентства Sudan News Plus.

Перевозчик не осуществлял рейсы в африканское государство на протяжении последних двух лет, после того как 11 апреля 2019 года был смещен со своей должности бывший президент страны Омар аль-Башир. Этому предшествовали массовые демонстрации, вызванные накопившимися экономическими проблемами. В ходе беспорядков тогда погибли десятки граждан. Кроме того, на три месяца вплоть до августа было объявлено чрезвычайное положение.

После военного переворота власть перешла к сформированному 20 августа 2019 года Суверенному совету Судана, который по сегодняшний день выполняет основные обязанности главы государства. Председателем этого органа является Абдель Фаттах аль-Бурхан.

В конце января 2021 года эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани принял в Дохе суданского генерал-лейтенанта Мухаммеда Хамдана Дагало. В ходе трехдневного визита стороны обсудили пути дальнейшего сотрудничества двух стран в различных сферах, а также ситуацию в западном регионе Дарфур, где с 2003 года продолжаются столкновения правительственных сил с вооруженными бандформированиями «Джанджавид».

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Соединенные Штаты исключили Судан из списка государств-спонсоров терроризма. Вслед за этим Вашингтон снял ограничения на экспорт американской продукции в африканскую страну, действовавшие на протяжении последних 27 лет.