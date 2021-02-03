Игра ва-банк: нефтяные планы Байдена загоняют мир в американскую ловушку

Новоиспеченный 46-й президент США Джо Байден с виду весьма несвеж. Возраст главы считающегося самым сильным в мире государства неумолимо приближается к восьмидесяти. В Америке у Байдена есть пара популярных прозвищ: «Сонный Джо» и «Джо-деменция». Но, хотя злые языки утверждают, что у Байдена и вправду деменция, то, что ему действительно надо, он помнит крепко. Судя по всему, не такой уж он забывчивый, как о нем судачат противники, а также не такой альтруист, борец за правду, справедливость и права, как уверяют его сторонники. Может, он просто прикидывается немощным старцем, чтобы, как говорится, отстали?

Наши коллеги из Telegram-канала «Буровая» давно приглядываются к «зеленым» идеям Байдена, которые он высказывал еще до выборов. Дескать, давайте скорее убьем американскую нефтянку ради озеленения планеты, а сотрудники нефтегазовой отрасли США пусть выплывают, как хотят.

Многим демократам эта идея пришлась по душе, что, возможно, сыграло свою роль в исходе выборов (45-й президент США Дональд Трамп, наоборот, ратовал за развитие национального бизнеса в нефтегазовой сфере).

Однако, как оказалось, Байден, что называется, косил под дурачка, а все разговоры об озеленении планеты, похоже, были просто блефом. Засев в Белом доме, 46-й президент резко переобулся: теперь он, похоже, намерен любой ценой заставить Европу покупать американские газ и нефть. А ради того, чтобы подрезать крылья конкурентам в этой сфере (например, «обуздав» Россию и Китай), Байден готов обложить продаваемые европейцам углеводороды минимальным налогом (так называемым углеродным сбором), тем самым нагло демпингуя и сбивая цены.

Но вернемся к указу Байдена о возвращении США в Парижское соглашение по борьбе с изменением климата. Напомним, из этого соглашения Америку вывел Трамп, а его «сменщик» отменил это решение одним из своих первых указов.

Документ, подписанный Байденом, стал знаком серьезного политического разворота США. Увы, в российском медийном пространстве указ Байдена либо недооценивают, либо просто невнимательно читают.

Речь идет о главном параграфе, который в наших СМИ подается как якобы «запрет» добычи нефти и газа в США на федеральных землях, а также отказ от бурения новых скважин. Однако, если бы это было правдой, сегодня мы видели бы нефть не за 56 долларов, а за 100–150 долларов за баррель. Отметим, на территории земли и воды, находящихся в собственности федерального правительства США, ежесуточно добывают около трех миллионов баррелей нефти в сутки. Весьма солидно, скажете вы: отказ от такого количества нефти будет весьма чувствительной потерей для американского, да и для мирового рынка энергоносителей.

Однако на деле все не так. В реальном указе Байдена сказано, что американское правительство временно приостанавливает выдачу новых лицензий до (дальше — самое главное!) формирования методики, по которой в лицензионные платежи будет включен фактический углеродный налог.

Давайте немного посчитаем. Добыча одного барреля нефти приводит к выбросу в атмосферу около 60 килограммов CO2 (оксида углерода, знаменитого углекислого газа). Сжигание такого же количества нефти дает около 430 килограммов углерода. Биржевая цена углеродных сертификатов сегодня — около 30 долларов на тонну.

Германия с нового года ввела углеродный налог на моторные масла в размере 25 евро на тонну выброшенного в атмосферу углерода с перспективой роста до 55 евро к 2025 году. Соответственно, верхняя граница платежа может быть 32 доллара на баррель (это запретительно много), разумная нижняя граница — два доллара на баррель, что не слишком повлияет на ценообразование.

Приостановка выдачи в США лицензий на новые участки в среднесрочной перспективе замедлит и даже снизит рост американской добычи углеводородов. Если предположить, что в действиях администрации Байдена есть смысл (в противном случае говорить об этом было бы бессмысленно), получается, что указ станет настоящим подарком Европе, в балансе которой самая высокая доля «зеленой» энергетики.

Скорее всего, налог на американские компании будет незначительным (это будет обосновано экологичностью добычи сланцевой нефти и газа). А вот компаниям, импортирующим в США нефть и газ, придется платить углеродный налог по полной.

Мы много раз писали, что направленный на защиту экологии налог на выбросы в атмосферу CO2 (его иногда называют антикарбоновым) — это новый глобальный налог, который можно вводить, только если вся мировая экономика работает как единый слаженный механизм: в общем финансовом пространстве и при едином регуляторе. На деле этого нет и в помине.

Тот факт, что сами США все это время наращивали традиционную добычу нефти и газа, снижая в своем балансе то, что принято называть ВИЭ (возобновляемой энергией), доказало нежизнеспособность проекта о введении единого антикарбонового налога. Только Евросоюз, имея самую высокую долю импорта энергоносителей, от безвыходности продолжает играть в эти игры.

Что означает инициатива Байдена, если она будет реализована? Только одно: Соединенные Штаты возвращаются к отложенному при Трампе проекту силового распространения демократии. Как это сделать? Для начала подавить, в первую очередь экономически, Россию и «поставить на место» Китай. Если у Вашингтона при нынешней демократической администрации действительно есть подобный план, становится понятной цель последнего вояжа 44-го президента США Барака Обамы (уже после проигрыша демократами прошлых президентских выборов) и его встреч с лидерами европейских стран.

В общем, похоже, Джо Байден и его команда начинают игру ва-банк, хотя все это пока выглядит довольно невинно: только как намерение...