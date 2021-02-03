Петр Толстой собрался баллотироваться в восьмой созыв Госдумы

Москва, 3 февраля. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой намерен баллотироваться в восьмой созыв Госдумы. Об этом он заявил на отчете перед жителями Люблинского одномандатного округа города Москвы, сообщает ФАН.

Депутат не только подвел итоги своей работы на встрече с избирателями, но и рассказал о результатах своей деятельности в нижней палате парламента, ответив на интересующие вопросы.

Напомним, в сентябре 2021 года состоятся выборы в Государственную думу РФ. Предстоит выбрать 450 депутатов, частью по партийным спискам, частью — по одномандатным округам.

Петр Толстой — депутат от «Единой России», партии, которая проводит праймериз. В этом году дата начала партийных праймериз пока открыта, обычно они стартуют в мае.

В последние годы парламентарий возглавляет российские делегации в ПАСЕ, ПА ОБСЕ.

В конце января вице-спикер Госдумы заявил, что российские дипломаты в ПАСЕ не согласятся на ограничение полномочий. В случае, если европейские дипломаты решат оспорить полномочия делегации РФ, Россия покинет площадку ПАСЕ, подчеркнул Толстой.

Раннее стало известно, что российский боксер и член фракции «Единая Россия» Николай Валуев вновь выдвинет свою кандидатуру на предстоящих выборах.