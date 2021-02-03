Мексика экстренно одобрила использование российской вакцины «Спутник V»

Мехико, 3 февраля. Минздрав Мексики в экстренном порядке одобрил использование российской вакцины «Спутник V». Как сообщило Министерство здравоохранения Мексики, контракт на поставку 24 млн доз уже подписан.
Замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель сообщил во время регулярной пресс-конференции, что Минздрав выдал разрешение на ввоз и экстренное использование российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».
Правительство Мексики заключило контракт на покупку 24 миллионов доз препарата. 12 млн человек (около 10% населения) будут вакцинированы от COVID-19 в два этапа. В рамках контракта «Спутник V» будет поставлен в феврале-мае 2021 года.
???? Calendario para arribo de #SputnikV a México ????????:— Embajada de Rusia en México (@EmbRusiaMexico) February 3, 2021
???? Febrero - 400 mil
???? Marzo - 1 millón
???? Abril - 6 millones
???? Mayo - 16,6 millones
Total: 2⃣4⃣ millones de dosis pic.twitter.com/wKlyiP1ufg
«Что касается вакцины «Спутник V», контракт на закупку которой уже был заключен Мексикой 1 февраля, подписан министром здравоохранения Хорхе Алкосером. Мы получим 400 тыс. доз в феврале, один миллион доз в марте, шесть миллионов в апреле, а остальные 16,6 млн в мае», — рассказал Уго Лопес-Гатель.
Замглавы Минздрава отметил, что публикация результатов третьей фазы испытаний российской вакцины 2 февраля стала «хорошей новостью» для Мексики и «долгожданным моментом для общества».
3 февраля Федеральная комиссия по защите против санитарных рисков (COFEPRIS) зарегистрировала российскую вакцину в ускоренном режиме без проведения дополнительных клинических исследований.
La @COFEPRIS otorga autorización para uso de emergencia de la #Vacuna rusa #SputnikV a la empresa #Birmex, que tiene convenio con el Fondo Ruso de Vacunación: @HLGatell.— SALUD México (@SSalud_mx) February 3, 2021
Más información en ➡️ https://t.co/HID7zaaL52 pic.twitter.com/PJWCaRY1rK
«Благодаря российской вакцине, мы сможем ускорить процесс вакцинации в Мексике», — объявил Лопес-Гатель.
Пандемия коронавируса в Мексике
Правительство Мексики стремится гарантировать бесперебойную поставку вакцин для собственного населения. Изначально мексиканские власти недоверчиво отнеслись к «Спутник V», однако заболев COVID-19, президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор немедленно заявил, что позвонит Владимиру Путину и попросит российскую вакцину для Мексики.
???????? La Secretaría de Salud federal informó en conferencia de prensa que el número de casos confirmados de la nueva cepa de #coronavirus covid-19 aumentó 1,874,092 en México. https://t.co/TrjFPZwSkI— Multinews MX???? (@multinews_mx) February 3, 2021
С начала пандемии в стране зарегистрировано более 1,8 млн случаев заражения COVID-19, в том числе более 159 тыс. смертей. В конце января Мексика заняла третье место в мире по числу умерших от коронавируса. Многие эксперты уверены, что данные занижены из-за низкого охвата тестирования.
Este 02 de febrero fueron aplicadas 2,027 dosis de la vacuna contra #COVID19.— Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) February 3, 2021
Hasta este día suman 677,539 dosis aplicadas en México. pic.twitter.com/IY1FH8ZrFo