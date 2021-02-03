Мексика экстренно одобрила использование российской вакцины «Спутник V»

Мехико, 3 февраля. Минздрав Мексики в экстренном порядке одобрил использование российской вакцины «Спутник V». Как сообщило Министерство здравоохранения Мексики, контракт на поставку 24 млн доз уже подписан.

Замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель сообщил во время регулярной пресс-конференции, что Минздрав выдал разрешение на ввоз и экстренное использование российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Правительство Мексики заключило контракт на покупку 24 миллионов доз препарата. 12 млн человек (около 10% населения) будут вакцинированы от COVID-19 в два этапа. В рамках контракта «Спутник V» будет поставлен в феврале-мае 2021 года.

???? Calendario para arribo de #SputnikV a México ????????:



???? Febrero - 400 mil

???? Marzo - 1 millón

???? Abril - 6 millones

???? Mayo - 16,6 millones



Total: 2⃣4⃣ millones de dosis pic.twitter.com/wKlyiP1ufg — Embajada de Rusia en México (@EmbRusiaMexico) February 3, 2021

«Что касается вакцины «Спутник V», контракт на закупку которой уже был заключен Мексикой 1 февраля, подписан министром здравоохранения Хорхе Алкосером. Мы получим 400 тыс. доз в феврале, один миллион доз в марте, шесть миллионов в апреле, а остальные 16,6 млн в мае», — рассказал Уго Лопес-Гатель.

Замглавы Минздрава отметил, что публикация результатов третьей фазы испытаний российской вакцины 2 февраля стала «хорошей новостью» для Мексики и «долгожданным моментом для общества».

3 февраля Федеральная комиссия по защите против санитарных рисков (COFEPRIS) зарегистрировала российскую вакцину в ускоренном режиме без проведения дополнительных клинических исследований.

La @COFEPRIS otorga autorización para uso de emergencia de la #Vacuna rusa #SputnikV a la empresa #Birmex, que tiene convenio con el Fondo Ruso de Vacunación: @HLGatell.



Más información en ➡️ https://t.co/HID7zaaL52 pic.twitter.com/PJWCaRY1rK — SALUD México (@SSalud_mx) February 3, 2021

«Благодаря российской вакцине, мы сможем ускорить процесс вакцинации в Мексике», — объявил Лопес-Гатель.

Пандемия коронавируса в Мексике

Правительство Мексики стремится гарантировать бесперебойную поставку вакцин для собственного населения. Изначально мексиканские власти недоверчиво отнеслись к «Спутник V», однако заболев COVID-19, президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор немедленно заявил, что позвонит Владимиру Путину и попросит российскую вакцину для Мексики.

???????? La Secretaría de Salud federal informó en conferencia de prensa que el número de casos confirmados de la nueva cepa de #coronavirus covid-19 aumentó 1,874,092 en México. https://t.co/TrjFPZwSkI — Multinews MX???? (@multinews_mx) February 3, 2021

С начала пандемии в стране зарегистрировано более 1,8 млн случаев заражения COVID-19, в том числе более 159 тыс. смертей. В конце января Мексика заняла третье место в мире по числу умерших от коронавируса. Многие эксперты уверены, что данные занижены из-за низкого охвата тестирования.