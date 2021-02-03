Эксперты предрекли успех разработанным в Крыму экологичным стройматериалам

Ученые Крымского университета разработали новую технологию производства композитных строительных материалов. Используя вторсырье, они получают экологически чистые кирпичи, стеновые блоки и тротуарную плитку.

Эксперты заявили ФАН, что вскоре их материалы будут популярны на рынке в силу своих преимуществ в себестоимости и прочности.

Зеленые технологии

Шлаковые отходы и углекислый газ — это два столпа новой технологии производства композитных материалов, которую разработали крымские ученые. Грант на перспективный проект ученые получили от Российского фонда фундаментальных исследований и Совета министров Республики Крым.

По словам доцента кафедры строительного инжиниринга и материаловедения Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета Александра Бахтина, шлак используется как основа будущего стройматериала. В смесь добавляют еще ряд компонентов и самое главное — углекислый газ. Именно при его поглощении новый композитный материал становится твердым как камень, утверждает разработчик технологии.

«Шлаковые отходы, как правило, направляются в отвалы и на вторичную переработку не идут. Плюс это же предприятие является источником выброса СО2. Получается, что есть минеральное сырье, а также газообразное сырье — углекислый газ и шлаки. На основании этого мы производим наш продукт», — объяснил Бахтин.

Подобные технологии в строительном деле пытались разработать еще в Советском Союзе, в частности в лаборатории ЦНИИЭПсельстрой. В итоге в СССР посчитали, что дешевле и надежнее при изготовлении стройматериалов будет использовать цемент. А на то, что при этом в воздух выбрасывается углекислый газ, просто закрыли глаза.

Новая разработка крымских ученых как раз относится к категории «зеленых технологи». Но как считает доктор технических наук, профессор, заслуженный строитель России Азарий Лапидус, при внедрении таких новшеств нужно учитывать не только экологический аспект.

«Мы говорим, что стройматериалы будут очищать атмосферу, как деревья будут поглощать углекислый газ. Но у строительных материалов основная характеристика — это прочность, долговечность и ремонтопригодность. Поэтому кроме «зеленой технологии» надо понимать, насколько они будут актуальны в этих направлениях», — утверждает профессор.

Дешевле и качественнее

Эксперты указывают на еще один немаловажный параметр — итоговую стоимость кирпича, блока или тротуарной плитки, изготовленных из такого композита. Как показывает практика, экологически чистые материалы всегда обходятся дороже, в том числе и в строительном деле, объяснил бывший проректор Московского государственного строительного университета (НИ МГСУ), заслуженный строитель России Михаил Лейбман.

«Любая технология, ориентированная на экологию, сохранение природы, требует затрат, и мы должны это понимать. Поэтому если удастся сделать разумными затраты на производство, совместив и экологический аспект, то технология будет востребована», — считает Лейбман.

В прочности и надежности своих материалов в Крымском университете не сомневаются. Согласно данным, полученным после первых испытаний, новый композит оказался не хуже, а по некоторым параметрам даже лучше кирпичей, стеновых блоков и тротуарной плитки, которую сейчас выпускают как в России, так и за рубежом. Так, по ГОСТу твердость тротуарной плитки должна быть не меньше 25 мегапаскалей. Крымская — в три раза тверже.

Что же касается стоимости новых материалов, как уверяет Александр Бахтин, они гораздо дешевле уже имеющихся на рынке.

«По физико-механическим показателям материалы, изготовленные по нашей технологии, обладают теми же качествами и прочностью, а иногда и выше, чем те, что уже давно представлены на строительном рынке. А вот по себестоимости наш продукт выгодно отличается, и он гораздо привлекательнее для потребителя», — заявил собеседник ФАН.

Разработкой аналогичных технологий сейчас активно занимаются в Англии, США и Канаде. Но добиться реальных результатов пока смогли только российские ученые, которые и опередили своих западных коллег. На этом в Крымском университете не собираются останавливаться. Сейчас там разрабатывают новый строительный материал, который, поглощая солнечный свет, будет очищать, например, тот же самый кирпич от любых органических загрязнений.

За счет средств гранта крымские ученые проведут исследования структуры композитов методом рентгеновской компьютерной томографии, а полученные данные будут использовать для разработки промышленной модели создания уникальных строительных материалов.