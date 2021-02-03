Константин Меладзе душевно поздравил Веру Брежневу с 39-летием

Москва, 3 февраля. Муж экс-солистки «ВИА Гры» Веры Брежневой, продюсер Константин Меладзе с нежностью поздравил супругу с днем рождения.

Известной певице 3 февраля исполнилось 39 лет. В честь знаменательной даты Меладзе душевно обратился к жене в Instagram от лица своего продюсерского центра.

«Для нас Вера источник вдохновения и пример для подражания. Красивая, утонченная. Добрая и нежная в жизни, ответственная и стремящаяся к идеалу в работе», — говорится в праздничном посте.

Муж пожелал Вере Брежневой здоровья, вдохновения и счастья. Поклонники присоединились к поздравлению любимой певицы.

«С днем рождения красавицу Веру! Оставайся такой же доброй, милой девушкой»; «Новых прекрасных песен и побед! Родных и команду Верочки поздравляю с именинницей!» — написали комментаторы.

Вера Брежнева родилась на Украине в 1982 году. Будущая певица росла с тремя сестрами. Несколько лет назад в жизни исполнительницы внезапно появилась загадочная четвертая сестра.