США обещают снять санкции с «Северного потока — 2», если Берлин согласится на невозможное

Москва, 3 февраля. После смены власти в США количество разговоров о том, что Вашингтон, возможно, изменит свою позицию по «Газпрому», не уменьшается. В отличие от Дональда Трампа, представитель демократической партии не заинтересован в газодобыче. Но ожидать, что Белый дом просто уберет из списка возможных путей влияние на Москву, тоже не стоит. Об этом пишет «ПолитПазл».

При этом, по мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, потенциальные американские уступки имеют двойное дно. Вашингтон легко может снова начать использовать Украину. Для этого американцы могут предложить ультиматум. В обмен на снятие санкций с России Берлину «посоветуют» принять закон об отказе от транспортируемого газа через «Северный Поток — 2», если российский транзит через территорию Украины будет снижен. Но Митрахович уверен, что ФРГ вряд ли согласятся на такую невыгодную сделку. Он предположил, что в этом случае США попытаются зайти с другой стороны. Об этом эксперт рассказал в беседе с корреспондентом издания «ПолитЭксперт».

«Тогда США захотят сделать хорошую мину при плохой игре. Сказать, ладно, так уж и быть, санкции снимаем, но вы зато в Германии вводите правила, ограничивающие использование «Северного потока — 2» под антимонопольным лозунгом. Такое не исключено», — заключил Станислав Митрахович.

Ранее другой специалист в сфере энергетической безопасности Борис Марцинкевич рассказывал, почему Берлин не сможет отказаться от завершения строительства «Северного потока — 2».