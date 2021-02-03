Вирусолог Покровский раскритиковал призыв Мясникова отказаться от масочного режима

Москва, 3 февраля. Вирусолог, член-корреспондент РАМН Вадим Покровский раскритиковал призыв доктора Александра Мясникова отказаться от масочного режима.

По словам известного телеведущего, десятки лет использования масок при гриппе и других инфекциях показали низкую эффективность данного способа защиты. Покровский, в свою очередь, не согласился с таким мнением.

«Я думаю, что наши известные телеведущие являются специалистами как раз в ведении передач, и о многих областях, в которых высказывают свое мнение, имеют довольные смутные представления. Возможно, такие высказывания направлены на то, чтобы про них не забыли», — заявил он в эфире «Радио 1».

Вирусолог сослался на большой аналитический обзор научных публикаций, который вышел на прошлой неделе. Ученые сделали вывод, что ношение масок — важный элемент противоэпидемической работы во время пандемии.

Маски необходимо носить еще как минимум несколько месяцев до особого распоряжения Роспотребнадзора, добавил Покровский. При этом он отметил, что средства защиты эффективны только тогда, когда их носят все.

Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее объяснил причину повторного заражения COVID-19. Повторное инфицирование означает, что иммунитет сначала возник, а потом начал постепенно ослабевать.