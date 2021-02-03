Малышева объяснила, почему мужчины умирают от COVID-19 чаще женщин

Москва, 3 февраля. Причину, по которой мужчины чаще умирают от коронавирусной инфекции, чем женщины, назвала врач и телеведущая Елена Малышева.

Коронавирус у мужчин часто протекает в тяжелой форме, что повышает риск смерти от инфекции, рассказала Малышева на своей странице в Instagram. Проведенные научные работы подтверждают это. Уязвимость к коронавирусу обусловлена половыми хромосомами. Х-хромосома у женщин и Y-хромосома у мужчин отличаются.

Природа заложила в организме женщины сильные защитные свойства. Вирус проникает в организм с помощью белков, что способствует формированию тромбов. Женщины обладают рецепторами, которые защищают от этого. Кроме того, у представительниц женского пола больше цитотоксических клеток лимфоцитов, которые уничтожают коронавирус, объяснила врач.

До этого стало известно, что люди с шизофренией в три раза чаще погибают от коронавируса. К таким выводам пришли ученые из Медицинского центра Лангоне при Нью-Йоркском университете и Института психиатрических исследований Натана Клайна в Нью-Йорке.