Медики раскрыли неожиданный побочный эффект от утреннего кофе

Цюрих, 3 февраля. Любители выпить чашечку кофе утром оказались обладателями полезного преимущества. Группа международных ученых выявила необычный побочный эффект от этого напитка.

Специалисты провели исследование с участием 26 добровольцев, которым предлагалось несколько ночей подряд спать не более пяти часов. Исследователи проанализировали их реакции, а также изучили работу памяти и точность в выполнении заданий.

В ходе эксперимента половина добровольцев употребляла две чашки обычного кофе, а остальные пили кофе без кофеина. В итоге удалось выяснить, что напитки с кофеином стимулировали работу мозга, поэтому употреблявшие их участники опыта показывали в тестах результаты существенно лучше, чем другие добровольцы.

В свою очередь остывший кофе с добавлением молока или сливок ученые признали вредным для здоровья. Обычный холодный черный кофе не несет никакой опасности организму, однако если в напиток добавить продукцию молочного происхождения, то в напитке начинает накапливаться плесень и другие вредные вещества.