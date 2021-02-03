Стало известно, чем может обернуться для Украины дефицит российской электроэнергии

Киев, 3 февраля. Украина в любой момент может остаться без электроэнергии из России.

Россия продолжает поставлять Украине топливо и электроэнергию, несмотря на объявленные Киевом санкции, заявил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала «ПолитВера». Страны находятся в единой энергосистеме, считает он. На Украине сегодня отмечается значительный дефицит электроэнергии, тем не менее Киев ввел против России ряд санкций.

«Если бы Москва захотела ввести санкции, то сегодня просто надо было бы вводить веерные отключения электроэнергии по стране. Но этого же не делает Москва. Аналогичная ситуация – с горючим. Горючка, которая идет из Белоруссии, она же происходит от российской нефти. Они при желании могли бы это «зарубить», и тогда Зеленский должен был бы ездить на велосипеде», — сообщил Погребинский.

Ранее возобновление импорта электроэнергии на Украину из России прокомментировала председатель комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины в Европейский союз Иванна Климпуш-Цинцадзе. Украинские олигархи таким способом обогащаются, приводит слова депутата ФАН.